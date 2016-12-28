Собчак похвасталась пышной грудью

Материнство - это, безусловно, большая радость. Маленькое тельце, непередаваемый запах детской кожи, первая улыбка, нежное агуканье - огромное счастье для любой женщины. Ксения Собчак сейчас старается этим насладиться. И не только этим.

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Как и почти у всех женщин после родов, у Ксении увеличился бюст. И звезда этому рада. «Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями, как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев @terekhovboutiques с "глубоким декольте", ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать"», - написала Собчак, опубликовав свой снимок в гламурном наряде.

Подписчики не скупились на комплименты: «Фигура у Вас, Ксения, идеальная!», «Материнство некоторым к лицу», «Вот что значит материнство. Даже улыбка совсем другая. Столько счастья на лице».

Впрочем, стоит отметить, что Собчак никогда не комплексовала по поводу форм. «Вот у меня маленькая грудь, но она мне безумно нравится. И я не собираюсь себе делать операцию, потому что не представляю, зачем мне эти огромные «буфера»? Как с ними жить, спать?» - заявила звезда в одном из интервью.

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