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Собчак похвасталась пышной грудью


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Материнство - это, безусловно, большая радость. Маленькое тельце, непередаваемый запах детской кожи, первая улыбка, нежное агуканье - огромное счастье для любой женщины. Ксения Собчак сейчас старается этим насладиться. И не только этим.

Как и почти у всех женщин после родов, у Ксении увеличился бюст. И звезда этому рада. «Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями, как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев @terekhovboutiques с "глубоким декольте", ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать"», - написала Собчак, опубликовав свой снимок в гламурном наряде.

Подписчики не скупились на комплименты: «Фигура у Вас, Ксения, идеальная!», «Материнство некоторым к лицу», «Вот что значит материнство. Даже улыбка совсем другая. Столько счастья на лице».

Впрочем, стоит отметить, что Собчак никогда не комплексовала по поводу форм. «Вот у меня маленькая грудь, но она мне безумно нравится. И я не собираюсь себе делать операцию, потому что не представляю, зачем мне эти огромные «буфера»? Как с ними жить, спать?» - заявила звезда в одном из интервью.

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Ксения Собчак похвасталась изяществом. Звезда не раз говорила, что не понимает стремления худощавых девушек обзавестись роскошным бюстом. 



0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2016 Теги: Ксения Собчак

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