Скончалась Кэрри Фишер

2016 год уже назвали одним из самых тяжелых. Но он еще не закончился, и от нас уходят замечательные люди. Накануне стало известно о кончине актрисы Кэрри Фишер (Carrie Fisher).







В конце прошлой недели 60-летняя актриса была госпитализирована в аэропорту Лос-Анджелеса. Во время перелета из Лондона актриса почувствовала недомогание, за 15 минут до посадки она потеряла сознание. Медики среагировали оперативно и сразу после посадки Фишер отвезли в один из медицинских центров. Состояние актрисы оценивалось как критическое, по некоторым данным, Кэрри пережила клиническую смерть.

Вчера звезда ушла.

«Ее любил весь мир, и все будут по ней скучать. Наша семья благодарит вас за ваши добрые мысли и молитвы», — говорится в заявлении дочери актрисы Билли Лурд.

Напомним, Кэрри Фишер прославилась в 70-х, снявшись в трех эпизодах «Звездных войн». В 80-х актриса выпустила книгу «Открытки с обрыва» о собственном опыте борьбы с наркозависимостью. Два года назад артистка снялась в блокбастере «Звездные войны: Пробуждение силы». Последние месяцы актриса находилась в рекламном туре своей новой книги «Биограф принцессы».

«В отличие от людей слова будут всегда или до тех пор, пока есть книги или языки, заклинающие их, тогда как люди в конечном счете увядают и исчезают против своей воли», - говорила Кэрри о своей любви к работе над книгами.

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Источник фото: Globallookpress.com