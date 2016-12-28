Рынску атакуют
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Скандал вокруг светской обозревательницы Божены Рынски продолжается. Вчера дама сообщила о нападении на ее квартиру. Как пишет Божена, неизвестные пытались проникнуть в квартиру через балкон.
В воскресенье Божена опубликовала жесткое высказывание по адресу погибших в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. Общественность отреагировала резко - появилась петиция с требованием лишить колумнистку гражданства (документ собрал более 130 тысяч подписей), в соцсетях идут бурные дискуссии.
Вчера была попытка прорваться в квартиру Рынски. «Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником, 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ», - написала Божена.
В СМИ отмечается, что действия нападавших могут быть расценены как вандализм.
Тем временем Рынска дала интервью радио «Свобода». «Я пережила и попытку самоубийства, и потерю беременности, чудовищное количество лжи, потоки лжи, которые лились с НТВ. У меня есть основания считать, что НТВ – это преступная группа. Это люди, которые науськивают всю российскую шизу, всех маньяков на инакомыслящих», - заявила дама.
Ранее мы писали:
Виталий Милонов против Божены Рынски. В Сети разгорается громкий скандал.
Водянова скорбит о Докторе Лизе. Модель назвала правозащитницу «русской Матерью Терезой».
Божена Рынска обвинила Собчак в плагиате. По словам Рынски, Ксения использовала ее материал для своей работы.
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Обсуждение 2
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Гость ЛарисаВсе ей нипочем, никого она не боится. А наши комментарии для нее как воздух, ну какая она личность? Просто скандальная, неадекватная женщина.
28.12.16 14:42
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Marana VilniusОна не подумала, что и у её борта гайка может раскрутиться. Когда злорадствуешь над горем других, будь готова к появлению таких же неадекватных персон, как ты сама. Закон бумеранга никто не отменял.
28.12.16 12:43