Рынску атакуют

Скандал вокруг светской обозревательницы Божены Рынски продолжается. Вчера дама сообщила о нападении на ее квартиру. Как пишет Божена, неизвестные пытались проникнуть в квартиру через балкон.

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В воскресенье Божена опубликовала жесткое высказывание по адресу погибших в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. Общественность отреагировала резко - появилась петиция с требованием лишить колумнистку гражданства (документ собрал более 130 тысяч подписей), в соцсетях идут бурные дискуссии.

Вчера была попытка прорваться в квартиру Рынски. «Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником, 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ», - написала Божена.

В СМИ отмечается, что действия нападавших могут быть расценены как вандализм.

Тем временем Рынска дала интервью радио «Свобода». «Я пережила и попытку самоубийства, и потерю беременности, чудовищное количество лжи, потоки лжи, которые лились с НТВ. У меня есть основания считать, что НТВ – это преступная группа. Это люди, которые науськивают всю российскую шизу, всех маньяков на инакомыслящих», - заявила дама.

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