Рианна разозлилась на Джей-Ло

Певице Рианне (Rihanna) как-то не очень везет в личной жизни. То ей попадаются не те парни, то мужчина мечты начинает флиртовать с другой. Как сообщается, РиРи серьезно злится на Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez). А все из-за слухов о романе Джен с рэпером Дрейком (Drake).

Рианна отписалась от блогов Лопес в соцсетях, рапортуют таблоиды. И это несмотря на то, что ранее девушка была большой поклонницей Джен.

В окружении звезды говорят, что Рианна возмущена поведением Лопес. Мол, она нарушила принятые среди звездных девушек правила - не флиртовать с чужими бойфрендами. Стоит отметить, что о романе Рианны с Дрейком сообщалось около года назад. Но несколько недель назад появились слухи об увлечении парнем Джей-Ло.

47-летняя дива и 30-летний рэп-исполнитель решили выпустить дуэтную композицию, отправились в студию, и тут между ними проскочила искра. По словам друзей, певцы проводят не только много времени в студии, но и немало времени общаются за ее пределами.

Впрочем, представители Лопес уже поспешили сообщить, что диву с рэпером связывают исключительно деловые и дружеские отношения.

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