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Ким Кардашян опровергает слухи о разводе


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Последние несколько месяцев Ким Кардашян (Kim Kardashian) соблюдает режим приватности. Звезда почти не появляется на публике, не публикует снимки в соцсетях. Недавно поползли слухи о том, что Ким переживает кризис в семейной жизни. Но, похоже, слухи несколько преувеличены.

 
 
 

Как рапортуют таблоиды, недавно Ким была замечена на прогулке без обручального кольца на пальце. Затем появились сплетни о том, что якобы звезда запретила мужу Канье Уэсту (Kanye West) появляться на рождественской вечеринке семейства Кардашян.

Но вчера Канье дал отпор сплетникам - артист опубликовал семейные фотографии с вечеринки, на которых запечатлен с женой и детьми. Так что о разводе пока речь не идет.

В окружении звезд рассказывают, что сейчас Уэст и Кардашян проходят индивидуальную психотерапию. Звезды пережили серьезный стресс (ограбление Ким в Париже, неадекватное поведение и нервный срыв Канье) и сейчас стараются справиться с напряжением. Обе знаменитости настроены на преодоление проблем, и родные надеются, что им удастся пережить кризис.

Напомним, для Ким брак с Канье стал третьим. Ранее она была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфри.

Ранее мы писали:

Ким Кардашян задумалась о разводе. Звезда больше не хочет быть с Канье Уэстом.

Канье Уэст: «Люблю откровенные селфи Ким». Музыкант обожает супругу. 

Ким Кардашян необходима помощь психотерапевта. Ограбление стало серьезным потрясением для звезды. 


0 Не нравится 1 Нравится 28.12.2016 Теги: Ким Кардашян

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