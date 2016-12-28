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Джорджа Майкла похоронят рядом с его любимой женщиной


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Лондон готовится проводить в последний путь знаменитого певца Джорджа Майкла (George Michael). Сегодня стало известно место последнего пристанища звезды.

Майкла похоронят в семейной могиле на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона. Певец будет рядом со своей матерью Лесли Панайоту, которую называл своей самой любимой женщиной.

Мать звезды скончалась от рака в 1997 году, и тогда Джордж очень сильно переживал. «Сложно передать, какой камень лежал у меня на сердце в те дни. Я искал баланс между чашкой кофе в Starbucks и марихуаной и довольствовался этим. Тогда я едва пережил страшную аварию… Хотя если бы этот огромный грузовик убил меня, я был бы счастлив. Знаете почему? Я дал миру такое количество качественной музыки, что могу спокойно покинуть этот мир. Мое эго в полном порядке», - говорил артист в одном из интервью.

По некоторым данным, на церемонии прощания готовится выступить Элтон Джон. Артист намерен исполнить Don't Let The Sun Go Down On Me - дуэтную композицию, записанную с Майклом в 1991 году.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 28.12.2016 Теги: Джордж Майкл

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