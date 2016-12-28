Елена Летучая настроилась на праздник

Осталось всего несколько дней до новогодних каникул. И за эти дни большинству из нас предстоит еще много работы. А Елене Летучей повезло. Как похвасталась ведущая, она уже настроилась на отдых.

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«Все! Скоро Новый год и больше никакой работы! Я сильная — я смогу! Любимый муж, елка, подготовка праздника для любимой семьи, подарки для всех, праздник для друзей, книги, коньки, сериалы, снежки — все, чем занимаются в это время люди!» - написала звезда.

Летучая планирует провести праздничную ночь в кругу семьи. «Для меня этот праздник, как и для многих, семейный. Все близкие люди приедут в наш дом и будут с нами неделю — за это единение с родными я и люблю Новый год. Мне даже нравится салат оливье!» - рассказывала ранее Елена.

Стоит отметить, что уходящий год для ведущей выдался весьма насыщенным: скандальный новый сезон «Ревизорро», новые проекты, замужество. 2017 год обещает быть для девушки еще более интересным. Елена планирует начать собственный бизнес-проект - открыть сеть городских кафе под названием «Чисто кафе». И по всей вероятности, скоро Летучая покинет телевидение.

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