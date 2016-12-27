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Возлюбленные Джорджа Майкла убиты горем


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Его называли человеком, без которого не было бы Рождества. Джордж Майкл (George Michael) подарил миру множество хитов, и третий день многочисленные поклонники несут к дому звезды цветы. Музыканты всего мира скорбят. Но сильнее всего страдают возлюбленные артиста.

Как сообщает британская пресса, вчера бойфренд Майкла Фади Фаваз (Fadi Fawaz) написал в соцсетях, что никогда не забудет Джорджа.

По некоторым данным, Фади стал одним из первых, обнаруживших мертвое тело певца. Мужчина был замечен у дома звезды в Оксфордшире за час до того, как стало известно о смерти. Тем временем бывший возлюбленный звезды Кенни Госс (Kenny Goss) написал, что он «убит горем».

По данным медиков, певец скончался от сердечной недостаточности. Последние несколько лет у Джорджа были серьезные проблемы со здоровьем, он отчаянно боролся с героиновой зависимостью. На последних снимках Майкла, сделанных папарацци, видно, что артист сильно располнел.

По словам соседей, последние несколько месяцев Джордж выглядел «измученным».

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Свадьба Джорджа Майкла скандально сорвалась. Певец планировал сыграть свадьбу со своим возлюбленным Кенни Госсом. 

Песня дня. Лучшее от Джорджа Майкла. Некоторые люди рождены для того, чтобы блистать. 

Музыканты скорбят о Принсе. Артист скончался в возрасте 57 лет. 

Источник фото: Globallookpress.com

 



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2016 Теги: Джордж Майкл

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