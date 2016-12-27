Слава готовится к свадьбе
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Предстоящий 2017 год обещает быть переломным для певицы Славы. Артистка, наконец, собралась к алтарю. Как обмолвилась звезда, она созрела для брака и ее возлюбленный тоже готов оформить отношения.
На днях Слава блеснула на благотворительном аукционе Григория Лепса. На мероприятии девушка приобрела часы стоимостью 800 тысяч рублей в подарок любимому мужчине.
На расспросы журналистов о планах на следующий год певица ответила: «На следующий год мы хотим пожениться. Пока больше ничего не скажу».
Напомним, с экс-директором «Национальной резервной корпорации» Анатолием Данилицким Слава живет почти 15 лет. У пары растет дочь Антонина. В декабре девочке исполнилось 4 года.
По словам певицы, в свое время Анатолий не раз говорил о том, что следует оформить отношения, но Слава упрямилась. А когда она решилась, Данилицкий уже передумал. «Он делал мне предложение, но я отказывалась. Но это как-то по-дурацки звучит: девушке делают предложение, а она отказывается. Но потом я делала ему предложение, он отказывался. Он мне отомстил».
Будем надеяться, что в следующем году влюбленные все-таки отправятся в загс.
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Источник фото: Globallookpress.com
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