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Слава готовится к свадьбе


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Предстоящий 2017 год обещает быть переломным для певицы Славы. Артистка, наконец, собралась к алтарю. Как обмолвилась звезда, она созрела для брака и ее возлюбленный тоже готов оформить отношения.

На днях Слава блеснула на благотворительном аукционе Григория Лепса. На мероприятии девушка приобрела часы стоимостью 800 тысяч рублей в подарок любимому мужчине.

На расспросы журналистов о планах на следующий год певица ответила: «На следующий год мы хотим пожениться. Пока больше ничего не скажу».

Напомним, с экс-директором «Национальной резервной корпорации» Анатолием Данилицким Слава живет почти 15 лет. У пары растет дочь Антонина. В декабре девочке исполнилось 4 года.

По словам певицы, в свое время Анатолий не раз говорил о том, что следует оформить отношения, но Слава упрямилась. А когда она решилась, Данилицкий уже передумал. «Он делал мне предложение, но я отказывалась. Но это как-то по-дурацки звучит: девушке делают предложение, а она отказывается. Но потом я делала ему предложение, он отказывался. Он мне отомстил».

Будем надеяться, что в следующем году влюбленные все-таки отправятся в загс.

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Слава сняла романтичный клип о любви к зрелым мужчинам. К работе над видео на композицию «Спелый мой» артистка подошла весьма креативно. 

Слава: «Данилицкий мне отомстил». Певица рассказала о непростых отношениях с любимым. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2016 Теги: слава

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