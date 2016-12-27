Скандал вокруг колумнистки Божены Рынски не утихает. В воскресенье дама опубликовала в соцсетях пост, в котором достаточно жестко отозвалась о погибших в авиакатастрофе Ту-154 журналистах НТВ. Сообщение вызвало серьезный резонанс, и теперь Рынской займется прокуратура.

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Член Общественной палаты Артем Кирьянов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикацию колумнистки. «Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка», - заявил представитель ведомства Александр Куренной журналистам. Он добавил, что если в посте обнаружатся признаки нарушения закона, «будут приняты меры реагирования».

Ранее в Сети появилась петиция с призывом лишить Божену гражданства РФ. Документ подписали более 81 тысячи человек. Если обращение наберет не менее 100 тысяч подписей, группа экспертов рекомендует петицию к рассмотрению в Госдуме.

Рынска тем временем сделала в Facebook весьма своеобразное предупреждение журналистам: «Ну и кармическое предупреждение всем телевошкам. Всем нтвошкам, рентвошкам, всем тем, кто пытается пролезть в квартиры к диссидентам, устраивать облавы у домов и подъездов инакомыслящих, кто травит людей, науськивая на них сумасшедших: ваш трухлявый борт тоже где-то стоит под парами. Помните - ВАШ БОРТ ВАШ ЖДЕТ. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка».

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