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Паулина Андреева: «Федор умеет веселиться»


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Они вместе больше года и, по слухам, готовятся к свадьбе. И судя по тому, как Федор Бондарчук и Паулина Андреева начали делиться с прессой личным, бракосочетание действительно не за горами. Режиссер и актриса не скупятся на комплименты друг другу, и это хороший знак.

На днях Бондарчук поведал в интервью Hello!, что его брак распался вовсе не из-за Паулины. И на момент встречи с актрисой он фактически не жил с женой несколько лет.

А тем временем сама Паулина рассказала изданию GQ, что ее возлюбленный почти постоянно ее удивляет. И удивляет приятно.

«Федор разрывает шаблонное представление о себе, как о некоем недосягаемом режиссере, который живет на другой планете, скидывая оттуда нам, землянам, свои блокбастеры. А он вполне реальный, воспитанный, отзывчивый, честный человек. Он увлекающийся. По энтузиазму и подключению к жизни ему лет шестнадцать. Его хватает на все. Он точно прячет где-то личную энергостанцию», - рассказала девушка.

Андреева напомнила, что Федор родился и рос в известной семье. И она считает жениха достойным наследником своего отца. По словам Паулины, у Бондарчука врожденное чувство ответственности. Но это не мешает ему быть веселым парнем. «Он умеет веселиться. И делает это невероятно заразительно. Федор не по-русски раскрепощенный и свободный парень».

Похоже, о свадьбе мы услышим уже совсем скоро. А как вы думаете?

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0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2016 Теги: Паулина Андреева

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