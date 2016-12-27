Интернет-магазин "БельПостель" представляет свою новую коллекцию для Вашего отдыха и спокойного сна.

Комплект постельного белья «Розовый сон» - эффектное изделие, сочетающее в себе изящный дизайн рисунка, прочность материала и практичность в использовании. «Розовый сон» - постельное белье из высококачественного сатина (100% хлопок), которое способно обеспечить комфорт как зимой, так и летом. Нежно-розовый фон, мягкий фиолетовый оттенок изнанки и приятный «цветочный» дизайн – преимущества, делающие это постельное белье из сатина удачным выбором.



Для всех поклонников по-настоящему красивого домашнего текстиля интернет-магазин "БельПостель" предлагает «Нежность лилии» - постельное белье из высококачественного сатина (100% хлопок), которое способно украсить собой самый роскошный интерьер. Изящная красота луговых цветов, мягкие оттенки розового, салатового и фиалкового цветов на белом фоне создадут в вашей спальне атмосферу домашнего уюта и тепла. Такое стильное постельное белье из сатина будет великолепным подарком на самый разный случай.



Интернет-магазин "БельПостель" представляет вам "Никосию" – эксклюзивное постельное белье из сатина, которое пользуется большой популярностью у наших покупателей. Абстрактный ажурный рисунок, выполненный по технологии реактивной печати, создает необычное сочетание со строгим геометрическим фоновым рисунком. Важный момент – это постельное белье из высококачественного сатина (100% хлопок), обладает высокой гигроскопичностью и комфортно в использовании в любое время года.



«Голубая Роза» - постельное белье из сатина, сочетающее в себе отличные эксплуатационные свойства, а также неповторимую выразительность и изящество рисунка. Этот роскошный комплект создан для комфорта – мягкое тепло натуральной ткани и отличные «дышащие» свойства обеспечат глубокий полноценный сон. Чем еще это постельное белье из высококачественного сатина (100% хлопок) привлекает покупателей? Своим дизайном - мягкие переходы цвета, красивые цветы на пастельном фоне и строгая фоновая полоска, повторяющая оттенки основного рисунка, не оставят хозяек равнодушными.



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