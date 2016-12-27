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Дана Борисова боится за дочь


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Телеведущая Дана Борисова снова на тропе войны. Звезда ведет борьбу с хейтерами, распускающими о ней гадкие сплетни. Дану подозревают в алкоголизме и пренебрежении материнскими обязанностями. И ведущая сильно переживает.

В ноябре на одном из шоу бывший бойфренд Даны Александр Морозов и участник «Дома-2» Денис Козлович рассказали о том, что ведущая злоупотребляет алкоголем, страдает провалами в памяти и запросто может оставить 9-летнюю дочь дома одну.

Борисова обратилась в Следственный комитет, обвинив мужчин в клевете. Но на этом дело не закончилось.

Дана в тревоге и опасается, что представители органов опеки могут забрать у нее дочь. «Я не употребляю алкоголь. Каждый день я встаю в полшестого утра, сажусь за руль и отвожу дочку в школу. Днем я забираю Полинку из школы. Можно сказать, что весь день провожу за рулем. Поэтому я априори не могу быть пьяной. Я много лет не употребляю алкоголь», - подчеркнула ведущая в беседе с журналистами «Комсомольской правды».

Она также заявила, что старается быть хорошей матерью. «Посмотрите мой "инстаграм", я всегда с Полиной! Я все деньги трачу на репетиторов для дочери. Полина для меня самое главное в жизни. Я просто опасаюсь, что органы опеки начитаются в Интернете про меня всякой ерунды и отнимут у меня Полину. А без дочери я жить не буду. Мне такая жизнь не нужна, когда грязью поливают со всех сторон».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2016 Теги: Дана Борисова

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