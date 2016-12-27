Бузова не будет говорить о личном

Через несколько дней ведущая Ольга Бузова станет свободной девушкой. 30 декабря состоится развод звезды с футболистом Дмитрием Тарасовым. Разрыв был одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев. Но что стало причиной расставания молодых людей?

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На днях Бузова блеснула на дискотеке «Партийная зона». Девушка исполнила свой хит «Под звуки поцелуев» и согласилась пообщаться с ведущим шоу «Звездный допрос» телеканала МУЗ-ТВ.

Однако на вопрос о причинах разрыва с Дмитрием Тарасовым звезда заявила: «По поводу личной жизни я не хочу давать никаких комментариев. Как я молчала на эту тему, так и буду молчать».

При этом Ольга обмолвилась, что в принципе готова к новым отношениям. Но теперь она будет строить отношения без публичности. «У меня нет грязного белья. Мне не стыдно ни за одно свое слово и поступок. Я такой человек: если мне хорошо, не могу молчать, а если больно, то не могу сдерживать слез. Я настоящая. И когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника».

«Я желаю всем женщинам найти настоящего защитника, не полузащитника».

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