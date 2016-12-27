Бузова не будет говорить о личном
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Через несколько дней ведущая Ольга Бузова станет свободной девушкой. 30 декабря состоится развод звезды с футболистом Дмитрием Тарасовым. Разрыв был одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев. Но что стало причиной расставания молодых людей?
На днях Бузова блеснула на дискотеке «Партийная зона». Девушка исполнила свой хит «Под звуки поцелуев» и согласилась пообщаться с ведущим шоу «Звездный допрос» телеканала МУЗ-ТВ.
Однако на вопрос о причинах разрыва с Дмитрием Тарасовым звезда заявила: «По поводу личной жизни я не хочу давать никаких комментариев. Как я молчала на эту тему, так и буду молчать».
При этом Ольга обмолвилась, что в принципе готова к новым отношениям. Но теперь она будет строить отношения без публичности. «У меня нет грязного белья. Мне не стыдно ни за одно свое слово и поступок. Я такой человек: если мне хорошо, не могу молчать, а если больно, то не могу сдерживать слез. Я настоящая. И когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника».
«Я желаю всем женщинам найти настоящего защитника, не полузащитника».
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