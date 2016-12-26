Моника Беллуччи поражена русскими женщинами

На прошлой неделе столицу посетила итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci). Вместе с Эмиром Кустурицей она представила картину «По млечному пути». В Москве Моника провела несколько дней и уехала с самыми приятными впечатлениями.

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Столичный бомонд Беллуччи обожает. И Моника отвечает взаимностью. После премьеры картины актриса приняла приглашение на закрытое мероприятие Mercury.

Во время ужина кинодива с удовольствием общалась с российскими звездами, а с главой московского ЦУМа Аллой Вербер у Моники завязался разговор по душам.

«Мы сидели рядом, за одним столом. У нас был такой чисто женский разговор, – рассказала Starhit Вербер. – Моника призналась, что поражена русскими женщинами. Она восхищалась: «Такая прекрасная кожа, волосы, маникюр, все ухоженные – видно, что вкладывают в себя». Ее большая гордость – волосы. А когда я спросила, в чем же секрет молодости, Моника сказала: «Пить много воды, фрукты и здоровый длительный сон». Еще она рассказала о детях, призналась, что старается проводить с дочками – 12-летней Девой и 6-летней Леони – как можно больше времени: они в том возрасте, когда им очень нужна мама».

«Такая прекрасная кожа, волосы, маникюр, все ухоженные – видно, что вкладывают в себя».

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Моника Беллуччи: «Чаще дружу с пастой, нежели с йогой». Как актриса преображается на съемках.

Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.

Источник фото: Globallookpress.com