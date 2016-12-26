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Глушко рассказал, как разочаровал тещу


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Они вместе более 13 лет. И живут душа в душу. Но счастье и гармония пришли к паре Наташа Королева — Сергей Глушко не сразу. Как признался Сергей, в начале романа ему пришлось пройти серьезное испытание. И он его прошел с помощью любимой.

Роман Наташи и Сергея развивался довольно бурно. Артист был без памяти влюблен в певицу, но некоторые обстоятельства портили все удовольствие. Как признался Глушко, долгое время ему совсем не хотелось знакомиться с матерью Наташи - Людмилой Порывай.

Тарзан подозревал, что Порывай будет сравнивать его с Игорем Николаевым и сравнение будет отнюдь не в пользу Сергея. «Первых встреч я очень побаивался. И побаивался не зря, потому что вся предыстория говорила о том, что маме после предыдущего зятя будет сложно на меня смотреть. Так и было. Я расстроился после первой встречи, но Наташа мне сразу сказала: "Тебе же со мной жить!"», — рассказал артист в интервью программе «Ты не поверишь».

Впрочем, сейчас Людмила Ивановна на зятя не жалуется. «У Наташи все прекрасно. Творческий подъем, хороший муж. Я прихожу к ним в дом и вижу — у них семья. Они с Сережей при встрече обнимаются, воркуют, и сыночек рядом. Она счастлива — и я вместе с ней счастлива», - заметила дама в одном из интервью.

Ранее мы писали:

Игорь Николаев: «Надо уметь забывать своих бывших». По мнению артиста, люди все время говорят о прошлом, если у них нет настоящего.

Наташа Королева: «Игорь мог меня вернуть, но опоздал». Звезда разоткровенничалась о личном. 

Королева пожалела о романе с Николаевым. Артистка призналась, что в тот момент была совершенно неопытна. 

Источник фото: Globallookpress.com

 



0 Не нравится 2 Нравится 26.12.2016 Теги: наташа королева Сергей Глушко

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