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Бондарчук рассказал, как начался роман с Андреевой


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Развод Федора и Светланы Бондарчук стал одним из самых обсуждаемых звездных разрывов этого года. Они прожили в браке четверть века и казались вполне благополучной парой. Да, ходили слухи, что на самом деле знаменитости вот уже несколько лет фактически не живут вместе. Но... Теперь Федор признал, что сплетни были не беспочвенны.

В прошлом году Бондарчук познакомился с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Были предположения, что девушка «увела» режиссера из семьи. Но это не так.

«Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет...» — цитирует Hello! слова кинематографиста.

Он добавил, что слухи о том, что изменения в его личной жизни произошли «из-за кого-то конкретно», не имеют под собой никаких оснований. «И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам!» — подчеркнул Бондарчук.

«Выйти замуж в восемнадцать лет и прожить вместе до девяноста, как мои бабушки с дедушками, — наверное, уже и невозможно, - заметила ранее в интервью Tatler Светлана Бондарчук. - Раньше людям в помощь были религия и традиции, в советские времена — обкомы с парткомами. А сейчас человек стал абсолютно свободен, им руководят только его желания, и хорошо ли это? Как мы видим, нет, нехорошо. К сожалению, и мы с Федором не выдержали этот экзамен».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 26.12.2016 Теги: федор бондарчук

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