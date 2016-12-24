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Юлианна Караулова получила предложение на катке


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Говорят, под Новый год все мечты сбываются. И певица Юлианна Караулова в этом убедилась. Накануне девушка получила предложение руки и сердца от любимого, причем предложение было сделано в необычной обстановке.

Вечером 23 декабря 2016 года на катке ВДНХ Андрей Чёрный, возлюбленный Юлианны, встал на одно колено и преподнес артистке кольцо. Караулова была в некотором смятении, но, кажется, ответила: «Да!» Счастливая невеста опубликовала в микроблоге снимок торжественного момента и написала: Situation.

«Юлианна сейчас пытается осознать произошедшее. Комментарии будут позже», - заявили представители артистки.

Как уточняется, Юлианна и Андрей давно знакомы и долгие годы их связывала просто дружба. Но в какой-то момент отношения стали очень близкими. «Я не хотела какой-то интрижкой портить проверенные годами дружеские отношения, — рассказывала Караулова в интервью OK! — Я боялась, что мы можем какое-то время повстречаться, а потом что? Обычно после этого люди не остаются друзьями. И конечно, первое время мне было сложно воспринимать ухаживания Андрея всерьез...»

Ну что же, ждем сообщений о дате свадьбы.

Ранее мы писали:

Любимые новогодние блюда звезд. Юлианна Каарулова рассказала о своих предпочтениях. 

Самый лучший день: оригинальные идеи для свадьбы. Как лучше провести торжество. 

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0 Не нравится 0 Нравится 24.12.2016 Теги: Юлианна Караулова

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