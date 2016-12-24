Наталию Орейро на концертах забрасывают Чебурашками

На днях закончилось мировое турне латиноамериканской дивы. Начав свое триумфальное шествие с новыми синглами, Наталия Орейро (Natalia Oreiro) закончила свой тур у себя на родине - в Уругвае, Монтевидео, откуда она родом.

По теплоте приёма Уругвай мог конкурировать с Россией. Фанаты в Латинской Америке и в России с одинаковой теплотой и любовью встречали звезду на концертах, пели песни, преподносили подарки, сделанные от всего сердца.

6 декабря, когда звезда приехала в

Россию. Сотни фанатов окружили звезду в аэропорту. С успехом дав концерты в Санкт-Петербурге и Москве, Наталия продолжила свой тур по городам России. Последним городом, который посетила звезда в нашей стране, стал Иркутск.

Напомним, что тур Орейро начался

На сцене звезда перевоплощается с каждой песней - поклонники узнают и знакомые образы ангела, и рок-звезды. Вместо всем знакомой красной кепки Наталия теперь водружает себе на голову красную корону из роз.

Звезда признается, что полюбила символику, связанную с Россией - флаг, народные музыкальные инструменты, элементы костюма. Певицу забрасывали цветами и Чебурашками, которых полюбил с прошлых приездов латиноамериканской дивы её сын и с тех пор играет дома. Жгучая уругвайка не переставала выводить на сцену поклонников и поклонниц, задействовав их в своем шоу.

Наталия презентовала песни из своего нового альбома, который связан с выходом на экраны её фильма о Джильде. Эти песни знакомы всей публике по сериалу "Дикий ангел", в котором они звучали в оригинальном исполнении.

Наталия пополнила свой лексикон очередным рядом русских слов: "Я вернулась! Ну, как вам? ", "На потом!" - она отвечала, когда начинали задаривать цветами. С трудом сдерживая эмоции, звезда отбила земной поклон всем фанатам на концерте в Москве. Она признается, что ей бесконечно приятно слышать слова песни о своей родине от людей, подпевающих из зала, как в России, так и в Латинской Америке.

