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Сергей Лазарев стал папой


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Сергей Лазарев под конец года устроил сюрприз. Оказывается, артист успешен не только на сцене. У Лазарева растет сын, и мальчику уже идет третий год. Вот такая скрытность.

Недавно папарацци заметили Лазарева во время посещения храма вместе с маленьким мальчиком. Сопровождала певца и ребенка мать артиста. Журналисты обратились к Лазареву за комментариями, и, как сообщает Life.ru, Сергей подтвердил, что у него растет сын.

Мальчик родился в 2014 году. Зовут ребенка Никита.

Ранее Лазарев ни разу не говорил журналистам о своем наследнике, а также не появлялся на публике вместе с малышом. Как объяснил артист: «Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке».

Интересно, что после разрыва с Лерой Кудрявцевой несколько лет назад Лазарев считался завидным женихом. В СМИ появлялись сообщения о романах певца, но все они, казалось, длились недолго. В этом году Сергей был занят подготовкой к «Евровидению» и последующим гастролям, и казалось, что артист и вовсе забыл о личной жизни.

Недавно Лазарев рассказал о планах на каникулы. «31 декабря работаю, буду выступать. А вот в январе – долгожданный отпуск. Поеду на океан – купаться, загорать. Солнце для меня очень важно. В Москве, где весь прошедший год бываю наездами, на отдых совсем нет времени. Люблю кино, хожу редко, правда. И бытового отдыха не хватает – чтоб вот лечь, включить иностранный сериал, завернуться в плед, налить чаек...»

Ранее мы писали:

Лазарев претендует на звание народного артиста. Звезды полагают, что певец уже заслужил почетное звание. 

Сергей Лазарев намекнул на роман. Артист обмолвился о некоей девушке. 

Лазарев предлагает изменить правила голосования на «Евровидении». В этом году певец занял третье место. 


2 Не нравится 1 Нравится 23.12.2016 Теги: сергей лазарев

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