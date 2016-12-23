Романовская рассказала об уходе из «Ревизорро»

Бывшая солистка «ВИА Гры» Ольга Романовская в этом году отличилась. Девушка дебютировала в качестве ведущей проекта «Ревизорро», оказалась в центре нескольких скандалов, а затем покинула шоу и стала солисткой новой группы Queens. Одним словом, год прошел не зря, и Ольге есть чем гордиться. Как признается Романовская, работа в «Ревизорро» была очень интересной. Но в то же время изматывающей.

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Ольга стала ведущей на проекте на один сезон, заменив Елену Летучую. Не всем зрителям Романовская нравилась, многие критиковали ее манеру поведения, выбор одежды. Некоторые даже называли девушку вульгарной.

В октябре артистка покинула проект. Тогда Ольга предпочла не комментировать свой уход. Но теперь она пояснила, «Ревизорро» оказался для нее слишком энергозатратным.

«У меня были личные причины, не связанные с тем, что мне предложили петь в группе. Я очень счастлива, что меня тепло приняли люди и продюсеры шоу позволяли себя проявлять. Жаль было оставлять зрителей и расставаться с коллегами, не скажу, что со всеми, уж пусть простят меня… В моей работе там было очень много подводных камней. Мой график был просто невыносим, он полностью не совпадал с тем графиком, который я должна была вести помимо программы. Не то чтобы у меня не оставалось времени на творчество, у меня его не было даже на моих детей», – приводит Starhit слова артистки.

Сейчас Ольга выступает в составе коллектива Queens вместе с Татьяной Котовой и Сантой Димопулос.

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