Что подарить на день рождения?

Когда люди получают приглашение на день рождения, обычно всегда встает вопрос, что подарить? Большинство из нас совсем не рады получить в дар мягкую игрушку, очередной набор для бритья и т.д. А так хочется обрадовать дорогого нам человека. Сделать такой подарок, который всегда бы напоминал о вас. Особенно это важно в отношении мужчин.

И каждый раз мы ломаем голову в раздумьях: «Что дарить?» Выход есть! "Кукла-Шарж.Рф" предлагает вариант подарка, который заставит удивиться и приятно обрадует даже того, кто уже многое имеет. Каждому будет приятно увидеть свою маленькую копию.

В компании «Кукла-Шарж» можно на заказ изготовить маленькую копию любого человека, мировую знаменитость или простого человека. Уменьшенную копию специалисты компании создают в течение нескольких дней, при этом сходство будет передано достоверно, отличить от оригинала можно разве что по размеру. Чтобы копия была похожей, она проходит три этапа согласования, в одном из которых создается миниатюра головы.

Среди клиентов компании есть и звезды, такие как Денис Клявер (солист группы «Чай вдвоем»), Ольга Бузова.

«Художники всегда воссоздадут сходство с моделью, но главное не это. Более важным является подчеркнуть, выделить особенности характера человека. Поэтому надо принять во внимание образ жизни, увлечения, характер рабочей деятельности и иные предпочтения, что будет учтено при создании статуэтки. Мужчин обязательно приятно удивит такой подарок», - рассказывает директор компании Григорий Мамонтов.

«Например, - продолжает Григорий Владимирович, - если мужчина любит рыбалку, то можно отобразить в статуэтке и легендарный улов. Или был случай, когда одного человека надо было отобразить в разных ролях - вариантов масса, фантазия у наших дизайнеров богатая».

Это уникальный подарок, который запомнится надолго, цена начинается от 7500 р. Дорого это или нет? В среднем заказать бюст стоит около 70 т.р. размером в 40-50 см. Статуэтка в 20 см. обойдется гораздо дешевле. А эмоции будут незабываемые.



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