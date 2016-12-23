Невесту Баскова ограбили
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В предпраздничной суматохе мы нередко бываем рассеянны. Но не стоит забывать, что рассеянностью могут воспользоваться злоумышленники. Так, невеста знаменитого тенора Николая Баскова пострадала от воров.
Как сообщается, преступники украли из авто Кальчевой дорогую дизайнерскую сумку, в которой были деньги на общую сумму 55 тысяч рублей. Инцидент произошел в тот момент, когда девушка отправилась за покупками. Воры разбили окно машины и вытащили сумку. Между прочим, стоимость аксессуара составляет 200 тысяч рублей.
«Слава богу, в сумке не было документов, - рассказала Кальчева Starhit. – Их потом было бы очень проблематично восстанавливать, тем более в предновогодней суматохе. И телефон у меня тоже всегда в кармане – поэтому он остался при мне». София уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Напомним, тенор и модель встречаются с прошлого года. Они официально вышли вместе на прошлогоднем фестивале «Новая волна» в Юрмале. Через несколько месяцев Николай познакомил подругу со своими родителями, а затем снял любимую в видеоклипе на композицию под символичным названием «Ты мое счастье».
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