Невесту Баскова ограбили

В предпраздничной суматохе мы нередко бываем рассеянны. Но не стоит забывать, что рассеянностью могут воспользоваться злоумышленники. Так, невеста знаменитого тенора Николая Баскова пострадала от воров.

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Как сообщается, преступники украли из авто Кальчевой дорогую дизайнерскую сумку, в которой были деньги на общую сумму 55 тысяч рублей. Инцидент произошел в тот момент, когда девушка отправилась за покупками. Воры разбили окно машины и вытащили сумку. Между прочим, стоимость аксессуара составляет 200 тысяч рублей.

«Слава богу, в сумке не было документов, - рассказала Кальчева Starhit. – Их потом было бы очень проблематично восстанавливать, тем более в предновогодней суматохе. И телефон у меня тоже всегда в кармане – поэтому он остался при мне». София уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, тенор и модель встречаются с прошлого года. Они официально вышли вместе на прошлогоднем фестивале «Новая волна» в Юрмале. Через несколько месяцев Николай познакомил подругу со своими родителями, а затем снял любимую в видеоклипе на композицию под символичным названием «Ты мое счастье».

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