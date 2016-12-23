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Митя Фомин лишился прав


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Певец Митя Фомин ближайшие полтора года не сможет управлять авто. Как стало известно, судья мирового участка в Москве постановил лишить звезду прав на полтора года. За год Фомин совершил более 30 нарушений, но последнее было особенно грубым.

Инцидент произошел еще осенью. Артист был задержан на Ленинградском проспекте за рулем своего "мерседеса". Фомин вел себя более чем странно, но медосвидетельствование не показало наличие алкоголя в крови. Сотрудники ГИБДД отправили музыканта на экспертизу для выявления наркотического опьянения. Результат тестов оказался положительным.

Дело было передано в суд, но рассмотрение завершилось только на днях.

Тем временем Life сообщает, что в этом году Митя Фомин получил медаль от ГИБДД по случаю 80-летия Госавтоинспекции России. «В этот день помимо лучших сотрудников ведомства вниманием были также отмечены люди, которые с участием относятся к инициативам ГИБДД. В частности, Митя Фомин неоднократно поддерживал акции ведомства, выступал с концертами для сотрудников, его творчество знают и любят те, кто стоит на страже безопасности на дорогах», - цитирует издание публикацию на официальном сайте певца.

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0 Не нравится 0 Нравится 23.12.2016 Теги: Митя Фомин

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