Митя Фомин лишился прав

Певец Митя Фомин ближайшие полтора года не сможет управлять авто. Как стало известно, судья мирового участка в Москве постановил лишить звезду прав на полтора года. За год Фомин совершил более 30 нарушений, но последнее было особенно грубым.

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Инцидент произошел еще осенью. Артист был задержан на Ленинградском проспекте за рулем своего "мерседеса". Фомин вел себя более чем странно, но медосвидетельствование не показало наличие алкоголя в крови. Сотрудники ГИБДД отправили музыканта на экспертизу для выявления наркотического опьянения. Результат тестов оказался положительным.

Дело было передано в суд, но рассмотрение завершилось только на днях.

Тем временем Life сообщает, что в этом году Митя Фомин получил медаль от ГИБДД по случаю 80-летия Госавтоинспекции России. «В этот день помимо лучших сотрудников ведомства вниманием были также отмечены люди, которые с участием относятся к инициативам ГИБДД. В частности, Митя Фомин неоднократно поддерживал акции ведомства, выступал с концертами для сотрудников, его творчество знают и любят те, кто стоит на страже безопасности на дорогах», - цитирует издание публикацию на официальном сайте певца.

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