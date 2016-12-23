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Летучая похвасталась новогодним настроением


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Всего неделя осталась до новогодних каникул, и пора уже настраиваться на праздник. Но что делать, если настроиться на волну веселья не получается? Елена Летучая поделилась интересным методом.

Чтобы проникнуться новогодним настроением, надо лично заняться украшением новогодней елки. По словам Елены, это работает. «Вот она моя идеальная экокрасавица. И чувство, что скоро Новый год, теперь пришло!» - написала ведущая, опубликовав снимок роскошной елки.

Ранее звезда «Ревизорро» рассказывала о своих планах на праздник. Летучая чтит традиции и считает, что новогоднюю ночь лучше всего провести дома. «Для меня этот праздник, как и для многих, семейный. Все близкие люди приедут в наш дом и будут с нами неделю — за это единение с родными я и люблю Новый год. Мне даже нравится салат оливье!»

По словам Елены, процесс украшения елки ей особенно нравится. «Каждый год я сама наряжаю дом, люблю разбирать коробки, доставать украшения. И каждый год покупаю новые игрушки. Мне все это доставляет большое удовольствие. У нас всегда много разных украшений: свечки, салфетки, сундучки, новогодняя посуда… <...>. Очень люблю украшать и упаковывать подарки. Я за что-то необычное, но приятное».

Ранее мы писали:

Елена Летучая признана самой стильной. Ведущая получила лестный титул. 

Елена Летучая подготовит борцов за качество. Ведущая задумалась о преемниках. 

Максим Виторган раскрыл свой фетиш. Актер очень уважает новогодние традиции. 

 



0 Не нравится 0 Нравится 23.12.2016 Теги: Елена Летучая

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