Летучая похвасталась новогодним настроением

Всего неделя осталась до новогодних каникул, и пора уже настраиваться на праздник. Но что делать, если настроиться на волну веселья не получается? Елена Летучая поделилась интересным методом.

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Чтобы проникнуться новогодним настроением, надо лично заняться украшением новогодней елки. По словам Елены, это работает. «Вот она моя идеальная экокрасавица. И чувство, что скоро Новый год, теперь пришло!» - написала ведущая, опубликовав снимок роскошной елки.

Ранее звезда «Ревизорро» рассказывала о своих планах на праздник. Летучая чтит традиции и считает, что новогоднюю ночь лучше всего провести дома. «Для меня этот праздник, как и для многих, семейный. Все близкие люди приедут в наш дом и будут с нами неделю — за это единение с родными я и люблю Новый год. Мне даже нравится салат оливье!»

По словам Елены, процесс украшения елки ей особенно нравится. «Каждый год я сама наряжаю дом, люблю разбирать коробки, доставать украшения. И каждый год покупаю новые игрушки. Мне все это доставляет большое удовольствие. У нас всегда много разных украшений: свечки, салфетки, сундучки, новогодняя посуда… <...>. Очень люблю украшать и упаковывать подарки. Я за что-то необычное, но приятное».

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