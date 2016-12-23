Карли Клосс блеснула в алом белье

До католического Рождества осталось всего несколько дней, а журнал Love продолжает публикацию эротического адвент-календаря. Героиней сегодняшнего дня, 23 декабря, стала модель Карли Клосс (Karlie Kloss). И стоит отметить, что видео с Карли производит сильное впечатление.







Съемки проводил Фил Пойнтер (Phil Poynter). В начале видеоролика Карли предстает в маленьком черном платье. По сюжету она играет роль девушки, которая не может выбрать наряд для вечеринки и решается на смелый эксперимент - снимает одежду и отправляется на пати в изысканном алом белье, на каблуках и с яркой помадой на губах. Как уточняется, съемки проходили в роскошных апартаментах Парижа во время Недели моды.

Ранее Клосс рассказала о своей фитнес-рутине: «Спортом занимаюсь 4–5 раз в неделю, а чтобы не заскучать, каждый раз меняю вид физической нагрузки. Я могу начать неделю с частного урока с Джастином Гелбандом, тренером Victoria's Secret, во вторник перейти на силовые и кардиотренировки на основе велотренажеров в SoulCycle, в среду заняться балетом в Ballet Beautiful и, наконец, позаниматься пилатесом в четверг в SLT. Я обожаю пробовать что-то новое».

Напомним, ранее для адвент-календаря Love блистали Ирина Шейк, Ким Кардашян, Хайди Клум и другие знаменитые модели.

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