Джоли - звезда №1 российских СМИ

Уходящий год выдался для многих непростым. Анджелина Джоли (Angelina Jolie), например, неожиданно для всех рассталась с супругом Брэдом Питтом (Brad Pitt). Но есть и хорошие новости - Джоли второй год подряд удерживает статус самой упоминаемой иностранной знаменитости в российских СМИ.

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По подсчетам специалистов, имя звезды появлялось в отечественной прессе более 16,6 тыс. раз. Как нетрудно догадаться, самыми популярными сюжетами о Джоли стали ее развод и слухи о покушении на жизнь актрисы.

Питт немного уступает жене (пока пара не разведена) — его упоминали 11,6 тыс. раз. На третьем месте оказалась певица Мадонна (Madonna) c 10,4 тыс. упоминаний, ставшая в 2016 году самой богатой певицей по версии американского журнала Forbes.

В рейтинг также попали актер Джонни Депп (Johnny Depp), певица Леди Гага (Lady Gaga), Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и Жерар Депардье (Gerard Depardieu), покойные Майкл Джексон (Michael Jackson) и Дэвид Боуи (David Bowie).

Чуть ранее стало известно, что самым обсуждаемым в отечественной прессе фильмом стал американский фантастический боевик «Отряд самоубийц».

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