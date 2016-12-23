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Джоли - звезда №1 российских СМИ


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Уходящий год выдался для многих непростым. Анджелина Джоли (Angelina Jolie), например, неожиданно для всех рассталась с супругом Брэдом Питтом (Brad Pitt). Но есть и хорошие новости - Джоли второй год подряд удерживает статус самой упоминаемой иностранной знаменитости в российских СМИ.

По подсчетам специалистов, имя звезды появлялось в отечественной прессе более 16,6 тыс. раз. Как нетрудно догадаться, самыми популярными сюжетами о Джоли стали ее развод и слухи о покушении на жизнь актрисы.

Питт немного уступает жене (пока пара не разведена) — его упоминали 11,6 тыс. раз. На третьем месте оказалась певица Мадонна (Madonna) c 10,4 тыс. упоминаний, ставшая в 2016 году самой богатой певицей по версии американского журнала Forbes.

В рейтинг также попали актер Джонни Депп (Johnny Depp), певица Леди Гага (Lady Gaga), Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и Жерар Депардье (Gerard Depardieu), покойные Майкл Джексон (Michael Jackson) и Дэвид Боуи (David Bowie).

Чуть ранее стало известно, что самым обсуждаемым в отечественной прессе фильмом стал американский фантастический боевик «Отряд самоубийц».

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Анджелина Джоли готова к войне с Питтом. Актриса настаивает на единоличной опеке. 

Анджелина Джоли встретилась с премьером Камбоджи. Актриса начинает подготовку к съемкам нового фильма. 

Джоли стала самой популярной голливудской звездой российских СМИ. По итогам 2015 года имя звезды упоминалось в различных изданиях 15 859 раз. 

 



0 Не нравится 0 Нравится 23.12.2016 Теги: Анджелина Джоли

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