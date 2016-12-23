Жена Казаченко требует финансовой поддержки
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Конфликт артиста Вадима Казаченко с супругой Ольгой продолжается. Женщина находится на последнем триместре беременности и обвиняет певца в насилии и жестокости. Дошло до судебного разбирательства. Ольга требует финансовой поддержки, но Казаченко не спешит с выплатами. Напротив, певец настроен вернуть ранее потраченные средства на жену.
Ранее в программе «Пусть говорят» супруга Казаченко Ольга Мартынова заявила, что исполнитель выгнал ее из дома и сейчас она фактически осталась на улице и без средств к существованию.
В свою очередь Вадим заявил, что он даже просил супругу о разводе и сейчас женщина банально пытается им манипулировать.
Теперь Мартынова подала иск в суд с требованием выплаты немногим более 50 тысяч рублей в месяц. Составить иск помогла правозащитник Екатерина Гордон. Представитель Казаченко в свою очередь потребовал от Ольги вернуть ранее полученные деньги.
«Публично стороной Вадима Казаченко были озвучены притязания на деньги, которые Ольге давал супруг на быт, от 10 до 100 тысяч рублей в месяц. Юрист Казаченко их стыдливо посчитал и озвучил, что Вадим хочет часть обратно. Мы с адвокатом Натальей Григорьевой ждем обещанные десятки исков, в частности, и в мой адрес, и, не меняя позиции, подаем иск о посильных законных алиментах на беременную супругу», - рассказала Гордон.
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