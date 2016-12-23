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Гоша Куценко меняет амплуа


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Он с успехом попробовал себя в кино и музыке. Но Гоша Куценко не собирается останавливаться. Играть перед камерой ему надоело, и артист намерен попробовать себя в новом амплуа. Гоша планирует стать режиссером.

В следующем году Куценко отметит 50-летие. И в связи с этим готов начать новую главу в жизни, о чем и заявил на недавнем пресс-показе комедии «Елки-5» в Санкт-Петербурге.

«В чём трудности актерской профессии… Мне в следующем году будет 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей. Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством», - цитирует звезду Life.

Артист также рассказал о планах на праздники. Новогоднюю ночь он проведет с семьей. «С годами я разворачиваюсь к семье. Вечером у меня спектакль, мюзикл «Пола Негри», вот думаю дочку с собой взять. Ей два с половиной года, она уже выучила слово «работа». Сейчас дети такие – ускоренные. Я в пять лет был такой, как она в свои 2,5!»

Поделился Гоша и своей идеалистичной мечтой. «Желаю нам всем мира-мира-мира! Я мечтаю, чтобы у нас была самая гостеприимная и безопасная страна. Мы, наверно, единственная страна на Земле, которая может сказать такой масштабный вселенский туристический тост: приезжайте к нам! Мест на всех хватит!»

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0 Не нравится 1 Нравится 23.12.2016 Теги: Гоша Куценко

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