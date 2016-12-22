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Виктория Лопырева встретила своего принца


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Модель и ведущая Виктория Лопырева больше не гордая одиночка. Девушка встретила мужчину своей мечты и чувствует себя вполне счастливой. Но пока делиться своим счастьем с широкой публикой не готова. И ее можно понять.

Лопырева выступает амбассадором чемпионата мира по футболу и недавно приняла участие в жеребьевке Кубка конфедераций-2017 в Казани. Как призналась Виктория, она впервые стала звездой столь масштабного футбольного мероприятия и полна самых позитивных эмоций.

Журналист издания «Спорт-Экспресс» поинтересовался у ведущей, не надеется ли Виктория на одном из таких мероприятий встретить «своего принца с Рублевки и пойти с ним по жизни рука об руку».

«А я уже встретила своего принца», - парировала звезда.

Лопырева предпочитает не распространяться об отношениях. По-видимому, горький опыт предыдущего разрыва с Федором Смоловым многому ее научил. «Мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю», - говорит Виктория.

Кстати, со Смоловым девушка поддерживает дружеские отношения. «У нас прекрасные отношения с Федором. Считаю, что людям, которые потратили друг на друга не один год жизни и многое дали друг другу, глупо не поддерживать отношения. Пусть не сложилось как у пары. Но это не означает, что мы не можем общаться как друзья».

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0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2016 Теги: виктория лопырева

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