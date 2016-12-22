Ольга Арнтгольц родила сына

Актрису Ольгу Арнтгольц можно поздравить. По данным прессы, накануне артистка родила сына. Малыш появился на свет в одном из столичных роддомов и сейчас вместе с мамой прекрасно себя чувствует.

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Мальчик родился крепеньким и здоровым. Но имя наследника актриса сообщать не торопится. Ольга вообще считается скрытной дамой - о беременности артистки стало известно, когда Арнтгольц находилась на последнем месяце. Отец малыша - режиссер Дмитрий Петрунь.

Напомним, в прошлом году актриса рассталась с актером Вахтангом Беридзе. Сейчас артистка растит трехлетнюю дочь Анну.

С Дмитрием актриса познакомилась во время съемок сериала «Офицерские жены» несколько лет назад. По словам друзей, Петрунь сразу обратил внимание на Арнтгольц и постарался создать для нее максимально комфортные условия на съемках. Часть сцен сериала снималась на Украине во время майдана, и в целях безопасности актриса и режиссер много времени проводили вместе – не только на работе, но и после нее. По мнению приятелей пары, именно это обстоятельство поспособствовало сближению Ольги и Дмитрия.

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