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Ольга Арнтгольц родила сына


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Актрису Ольгу Арнтгольц можно поздравить. По данным прессы, накануне артистка родила сына. Малыш появился на свет в одном из столичных роддомов и сейчас вместе с мамой прекрасно себя чувствует.

Мальчик родился крепеньким и здоровым. Но имя наследника актриса сообщать не торопится. Ольга вообще считается скрытной дамой - о беременности артистки стало известно, когда Арнтгольц находилась на последнем месяце. Отец малыша - режиссер Дмитрий Петрунь.

Напомним, в прошлом году актриса рассталась с актером Вахтангом Беридзе. Сейчас артистка растит трехлетнюю дочь Анну.

С Дмитрием актриса познакомилась во время съемок сериала «Офицерские жены» несколько лет назад. По словам друзей, Петрунь сразу обратил внимание на Арнтгольц и постарался создать для нее максимально комфортные условия на съемках. Часть сцен сериала снималась на Украине во время майдана, и в целях безопасности актриса и режиссер много времени проводили вместе – не только на работе, но и после нее. По мнению приятелей пары, именно это обстоятельство поспособствовало сближению Ольги и Дмитрия.

Ранее мы писали:

Сестры Арнтгольц заново строят личную жизнь. Словно сговорившись, Татьяна и Ольга расстались со своими мужчинами. 

Иван Жидков рассказал о разводе с Татьяной Арнтгольц. Актеры остались друзьями. 

Звезды-близнецы. Вспомним самых известных близнецов-артистов. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2016 Теги: Ольга Арнтгольц

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