Николь Кидман готова стать бабушкой

Актриса Николь Кидман (Nicole Kidman) всегда высоко ставила семейные ценности. Сейчас звезда растит двух дочерей и вполне созрела до того, чтобы нянчить внуков. Теперь у Николь вся надежда на старшую приемную дочь.







Сейчас Кидман представляет свой новый фильм «Лев», в котором сыграла приемную мать главного героя. Актрисе не пришлось долго входить в роль - в свое время, будучи в браке с Томом Крузом (Tom Cruise), она воспитывала приемных сына и дочь.

Приемная дочь звезд Белла (Bella) сейчас замужем, и Николь обмолвилась, что была бы рада стать бабушкой. «Надеюсь, это скоро случится, — сказала 49-летняя звезда The Australian Women's Weekly. — Но я даже не знаю, как отреагирую, когда узнаю новость о рождении внука. Недавно подруга моей сестры стала бабушкой всего в 43 года. И знаете, мы с сестрой сказали: "О, да она счастливица!"».

Ранее Кидман объяснила, что материнство бывает разным. «Мне довелось испытать радость материнства разными путями. Я усыновила детей, родила ребенка сама и обратилась за помощью к суррогатной матери».

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Николь Кидман стала звездой Vogue. Знаменитость приняла участие в стильной фотосессии.

Источник фото: Globallookpress.com