Моника Беллуччи блеснула на премьере в Москве

Итальянская звезда Моника Беллуччи (Monica Bellucci) вместе с Эмиром Кустурицей накануне представила новый фильм москвичам. Актриса презентовала картину «По млечному пути», в которой сыграла возлюбленную главного героя. Гости премьеры были в восторге и восхищались неувядающей красотой дивы.







На премьере 52-летняя дива появилась в черном длинном платье с довольно откровенным декольте. Выглядела Моника потрясающе, и светские львицы теперь ломают голову, как же звезде удается бороться с возрастом?

Сама Беллуччи ранее говорила, что особо себя не утруждает. «Я не из тех, кто встает в 6 утра и отправляется в спортзал. По правде говоря, я люблю пасту и пирожные, бокал вина и иногда могу выкурить сигаретку. Мой совет: хорошо ешьте и пейте, занимайтесь сексом и много смейтесь. Все идет своим путем».

Кстати, накануне актриса заявила о готовности поработать с российскими кинематографистами. «В России есть интересные режиссеры. Я была бы рада рассмотреть интересные предложения от российских режиссеров, но они мне пока не поступали». Монике также импонирует славянская ментальность: «Это совмещение трагического и комического, умение выживать и вера в завтрашний день несмотря ни на что».

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