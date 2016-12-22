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Моника Беллуччи блеснула на премьере в Москве


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Итальянская звезда Моника Беллуччи (Monica Bellucci) вместе с Эмиром Кустурицей накануне представила новый фильм москвичам. Актриса презентовала картину «По млечному пути», в которой сыграла возлюбленную главного героя. Гости премьеры были в восторге и восхищались неувядающей красотой дивы.

  • Актриса не стареет
  • Актриса не стареет
  • Кадр из фильма «По млечному пути»
 
 
 

На премьере 52-летняя дива появилась в черном длинном платье с довольно откровенным декольте. Выглядела Моника потрясающе, и светские львицы теперь ломают голову, как же звезде удается бороться с возрастом?

Сама Беллуччи ранее говорила, что особо себя не утруждает. «Я не из тех, кто встает в 6 утра и отправляется в спортзал. По правде говоря, я люблю пасту и пирожные, бокал вина и иногда могу выкурить сигаретку. Мой совет: хорошо ешьте и пейте, занимайтесь сексом и много смейтесь. Все идет своим путем».

Кстати, накануне актриса заявила о готовности поработать с российскими кинематографистами. «В России есть интересные режиссеры. Я была бы рада рассмотреть интересные предложения от российских режиссеров, но они мне пока не поступали». Монике также импонирует славянская ментальность: «Это совмещение трагического и комического, умение выживать и вера в завтрашний день несмотря ни на что».

Ранее мы писали:

Моника Беллуччи: «Чаще дружу с пастой, нежели с йогой». Как актриса преображается на съемках.

Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.

Моника Беллуччи показала привлекательность. Эффектные снимки для издания Citizen K. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2016 Теги: Моника Беллуччи

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