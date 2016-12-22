Милонов против Алеси Кафельниковой

Модель Алеся Кафельникова устроила настоящую бурю. Недавно девушка, которая сейчас делает карьеру в Лондоне, заявила в Periscope о нелюбви к родине. Слова Алеси задели даже ее преданных поклонников. Но больше всех возмутился депутат Виталий Милонов.

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Недавно Кафельникова заявила: «Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться».

Услышав слова девушки, Милонов отметил, что Алесе больше не стоит ассоциировать себя с русским народом.

«Эта девочка является злобной, тупой владелицей неплохого тела, но вот мозгами она себя никак не зарекомендовала. То, что она занимается спортом и является вешалкой для модной одежды, не делает ее хорошим человеком, этого недостаточно. Поэтому, видимо, про злобу и ненависть она знает очень хорошо. Её обязательно нужно привлечь к ответственности за разжигание ненависти».

В беседе с журналистами Life депутат предложил устроить Кафельниковым «информационную блокаду». По мнению Милонова, «без пиара они все сдохнут».

Скандал прокомментировал также ведущий Рустам Солнцев. По мнению парня, не стоит всерьез реагировать на слова молодой модели. «Ну что тут скажешь, Леся молода и наивна, и ее право брякать все, что вздумаецца ей, никакой Милонов, уже оскорбляющий ее, не должен высказывацца в ее адрес так... Она дочь своих родителей... И я не думаю, что папе Кафельникову по нраву прямая речь Милонова. Другой вопрос, что бедную Лесечку задолбали хейтеры и их злые комменты. Вот она и выдала, смешав все в кучу. Вырастет, сама разберецца, без Виталика Милонова», - написал Рустам в соцсетях.

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