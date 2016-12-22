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Игровая площадка LEGO® откроется в Гостином дворе


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С 1 по 6 января 2017 года компания LEGO® приглашает детей и их родителей в захватывающее приключение на Ёлке в Гостином дворе. Всех, кто посетит красочное новогоднее шоу, ожидает интерактивная игровая площадка с любимыми персонажами LEGO® NEXO KNIGHTS™, LEGO® Friends, LEGO® DUPLO®, а также постройка и украшение новогодней елки из кубиков LEGO!

В зоне LEGO® NEXO KNIGHTS™ храбрые герои обретут новую силу! Им предстоит познакомиться с продолжением истории о приключениях в королевстве Найтон и пройти интересные задания, чтобы стать настоящими рыцарями и сразиться с новыми врагами – Каменными монстрами. Для победы им потребуется нечто особенное – комбо-сила! Выполнив все миссии и продемонстрировав меткость, внимательность, навыки конструирования и умение обращаться с гаджетами, юные герои получат рыцарские призы! А ещё они окунутся в виртуальный мир с игровым мобильным приложением LEGO NEXO KNIGHTS: MERLOK 2.0.!

 
 
 

Девочки от 5 лет побывают в городе мечты Хартлейк Сити, познакомятся с 5 подружками LEGO® Friends и смогут сделать с ними снимок на память,  а также узнают любимых героинь ещё лучше.
А в зоне LEGO® DUPLO® маленькие архитекторы в возрасте от 1,5 до 5 лет будут упражняться в конструировании с помощью больших кубиков LEGO DUPLO, которые в 8 раз больше стандартных кубиков LEGO. 

Особая новогодняя атмосфера для гостей будет создана в зоне сети сертифицированных магазинов LEGO®. В ней все желающие смогут принять участие в постройке и украшении 6-метровой ёлки из кубиков LEGO.

На Ёлке в Гостином дворе гостей ожидает выступление Китайского цирка с программой «Волшебные краски Поднебесной», организованное Благотворительным фондом им. Мариса Лиепы. Это захватывающее погружение в традиции Древнего Востока  с впечатляющими костюмами и головокружительными акробатическими номерами, исполняемыми на грани человеческих возможностей.

Отправиться в волшебные новогодние приключения с персонажами LEGO все желающие смогут 1 января с 17:00 до 20:00, 2-6 января с 11:00 до 18:00 на Ёлке в Гостином дворе (Москва, ул. Ильинка, 4).


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0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2016 Теги: Lego новый год Гостиный двор

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