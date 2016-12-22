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Бородина отмечает семейный праздник


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В доме телеведущей Ксении Бородиной большой праздник. Сегодня звезда отмечает день рождения младшей дочери Теоны. Девочке исполняется годик, и первым малышку поздравил папа.

Супруг Бородиной Курбан Омаров очень трепетно относится к дочери. Как похвасталась Ксения, он поздравил малышку и маму на ночь, преподнеся букет чайных роз.

Сам Омаров не скрывает эмоций. «Ровно год назад моя любимая подарила мне этот маленький бриллиант, - пишет мужчина о дочери. - Девочку с голубыми, как небо, глазами, которая крепко связала нашу большую семью. Девочку, которая одним взглядом сворачивает мою кровь. Трудно описать то чувство, что я испытываю при слове «папа» из ее уст. Все проблемы и заботы перестают существовать. Мирская суета встает на паузу, и я тону в ее вселенной. Именно такая девочка приходила ко мне в моих отцовских мечтах, именно о такой дочке я просил Всевышнего».

Тем временем именинница с утра приступила к важному занятию - девочка лично проверяла множество шаров, украшающих дом в честь праздника.

«Тея проснулась в хорошем настроении и, когда увидела полный дом шаров, поняла, что работы у нее много. Нам один годик, так быстро летит время», - написала Бородина под соответствующим видео.

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0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2016 Теги: Ксения Бородина

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