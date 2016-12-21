Тарасов наслаждается жизнью на Мальдивах

На следующей неделе футболист Дмитрий Тарасов и ведущая Ольга Бузова станут свободными людьми. Но развод для них - всего лишь формальность. Молодые люди уже ведут себя как разведенные. Спортсмен наслаждается жизнью на Мальдивах и, судя по всему, забыл о супруге.

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 19 2016 в 11:22 PST

На позапрошлой неделе Дмитрий вместе с семьей отправился к океану и сейчас время от времени публикует снимки и видео отдыха. Накануне Тарасов опубликовал вдохновляющий ролик прыжка в воду. «Там, где вместо телефона будет Тихий океан», - в микроблоге парень процитировал фразу из песни «Семь дней» музыканта Jah Khalib.

Тем временем поклонники Бузовой поспешили сообщить Тарасову о проблемах со здоровьем Ольги: «А Ольга заболела, под капельницей лежит». На днях ведущая сообщила о том, что у нее диагностирован бронхит.

Многие поклонники молодых людей все надеются на счастливый конец и призывают звезд воссоединиться: «Дмитрий, сильный человек тот, который может сохранить свою семью, который прощает и просит прощения! Отношения - это работа двоих, проблемы в отношениях - это из-за двоих! Я желаю тебе, чтоб твоя семья, твоя жена осталась твоей! Ваше примирение вас сплотит еще больше, пора завести ребенка, и тогда не будет времени на ссоры!», «Возвращайся к Оле - это твоя судьба».

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