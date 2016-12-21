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Cтас Михайлов показал историю любви


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Певец Стас Михайлов щедр на подарки поклонникам, словно Дедушка Мороз. В декабре артист представил сразу два новых видео. На днях исполнитель презентовал клип на песню «Там за горизонтом». Стас лично написал сценарий видео, и, по мнению поклонников, получилось очень неплохо.

Михайлов представил еще одну историю любви. «Действие в клипе происходит как в нашем времени, так и в самых красивых периодах истории – в 20-х годах XX века, а также во время роскошных дворцовых балов и приемов, - пояснил артист. – Мне хотелось передать контраст между этими эпохами и изобразить их в самых ярких красках, чтобы на их фоне легко и с долей иронии воплотить идею о том, что, независимо от времени, неизменным остается притяжение между мужчиной и женщиной».

В роли главной героини снялась дизайнер Анастасия Задорина. По словам девушки, на съемках была невероятная, волшебная атмосфера. «Порой возникало ощущение, что мы действительно в другом времени. Мне нравится каждый образ, который был задуман, это почти волшебство – когда смотришь на себя в зеркало и видишь героиню эпохи джаза или герцогиню XVII века, а вокруг десятки актеров, также одетых в исторические костюмы».

А как вы оцениваете новую работу Михайлова?

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0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2016 Теги: Cтас Михайлов

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