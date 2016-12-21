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Моника Беллуччи готова работать с российскими режиссерами


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В эти хмурые зимние дни в столице повеяло теплом Средиземноморья. В Москву прилетела итальянская дива Моника Беллуччи (Monica Bellucci). Вместе с Эмиром Кустурицей она представляет свою новую картину «По млечному пути». И в беседе с журналистами Моника уже сделала комплимент загадочной славянской натуре.

Беллуччи прилетела в Белокаменную в третий раз. «Здесь я чувствую себя очень комфортно, мне близка ваша славянская культура — это совмещение трагического и комического, умение выживать и вера в завтрашний день несмотря ни на что», - поведала актриса.

Моника подчеркнула, что с большим удовольствием сыграла бы в одной из российских картин. Но почему-то никто из наших кинематографистов не предлагал ей роль. Можно сказать, дива приглашает российских режиссеров к диалогу. «Я знакома с творчеством таких российских режиссеров, как Эйзенштейн, Тарковский, Кончаловский, Михалков. Два года назад видела в Каннах замечательный фильм «Левиафан»— в России есть интересные режиссеры. Я была бы рада рассмотреть интересные предложения от российских режиссеров, но они мне пока не поступали», - цитируют СМИ Беллуччи.

Как вы думаете, скоро мы увидим Монику в российском кино?

Ранее мы писали:

Моника Беллуччи с возрастом стала свободнее. Актриса готова к новым отношениям.​

Моника Беллуччи похвасталась сексуальностью. Фотосессия для французского мужского издания LUI. 

Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2016 Теги: Моника Беллуччи

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