Моника Беллуччи готова работать с российскими режиссерами

В эти хмурые зимние дни в столице повеяло теплом Средиземноморья. В Москву прилетела итальянская дива Моника Беллуччи (Monica Bellucci). Вместе с Эмиром Кустурицей она представляет свою новую картину «По млечному пути». И в беседе с журналистами Моника уже сделала комплимент загадочной славянской натуре.

Беллуччи прилетела в Белокаменную в третий раз. «Здесь я чувствую себя очень комфортно, мне близка ваша славянская культура — это совмещение трагического и комического, умение выживать и вера в завтрашний день несмотря ни на что», - поведала актриса.

Моника подчеркнула, что с большим удовольствием сыграла бы в одной из российских картин. Но почему-то никто из наших кинематографистов не предлагал ей роль. Можно сказать, дива приглашает российских режиссеров к диалогу. «Я знакома с творчеством таких российских режиссеров, как Эйзенштейн, Тарковский, Кончаловский, Михалков. Два года назад видела в Каннах замечательный фильм «Левиафан»— в России есть интересные режиссеры. Я была бы рада рассмотреть интересные предложения от российских режиссеров, но они мне пока не поступали», - цитируют СМИ Беллуччи.

Как вы думаете, скоро мы увидим Монику в российском кино?

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Источник фото: Globallookpress.com