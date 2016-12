Мэрайя Кэри поделилась праздничным настроением

Уходящий год выдался не самым удачным для певицы Мэрайи Кэри (Mariah Carey). Помолвка, подготовка к свадьбе, скандал, отмена бракосочетания. И тем не менее дива не падает духом. Звезда готовится к Рождеству и накануне поделилась праздничным настроением.







Мэрайя опубликовала эффектный снимок, для которого позировала в блестящем бюстгальтере и клетчатой рубашке на фоне огромной елки. Кэри готовится к празднику в Аспене, и, судя по улыбке, звезда намерена хорошо поразвлечься.

Любопытно, что совсем недавно в окружении Кэри рассказывали, что певица находится в колоссальном эмоциональном напряжении из-за скандального расставания с бизнесменом Джеймсом Пэкером (James Packer) и невозможности разрешить взаимные финансовые претензии. Впрочем, Мэрайя - женщина сильная, и она никому не позволит испортить ей праздники.

Кстати, недавно вышел выпуск шоу Carpool Karaoke, в котором ведущий Джеймс Корден исполняет вместе с Кэри ее знаменитую композицию All I Want for Christmas. Им подпевают Леди Гага, Адель, Элтон Джон, Крис Мартин, Селена Гомес, группа Red Hot Chili Peppers и другие артисты.

