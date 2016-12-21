 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мэрайя Кэри поделилась праздничным настроением


4 0

Уходящий год выдался не самым удачным для певицы Мэрайи Кэри (Mariah Carey). Помолвка, подготовка к свадьбе, скандал, отмена бракосочетания. И тем не менее дива не падает духом. Звезда готовится к Рождеству и накануне поделилась праздничным настроением.

 
 
 

Мэрайя опубликовала эффектный снимок, для которого позировала в блестящем бюстгальтере и клетчатой рубашке на фоне огромной елки. Кэри готовится к празднику в Аспене, и, судя по улыбке, звезда намерена хорошо поразвлечься.

Любопытно, что совсем недавно в окружении Кэри рассказывали, что певица находится в колоссальном эмоциональном напряжении из-за скандального расставания с бизнесменом Джеймсом Пэкером (James Packer) и невозможности разрешить взаимные финансовые претензии. Впрочем, Мэрайя - женщина сильная, и она никому не позволит испортить ей праздники.

Кстати, недавно вышел выпуск шоу Carpool Karaoke, в котором ведущий Джеймс Корден исполняет вместе с Кэри ее знаменитую композицию All I Want for Christmas. Им подпевают Леди Гага, Адель, Элтон Джон, Крис Мартин, Селена Гомес, группа Red Hot Chili Peppers и другие артисты.

Ранее мы писали:

Мэрайя Кэри обнажилась для Терри Ричардсона. Необычная фотосессия дивы. 

Мэрайя Кэри получила звезду на "Аллее славы". Артистка долго ждала этого момента. 

Мэрайя Кэри опасается разоблачений со стороны экс-супруга. По слухам, Ник собрался выпустить книгу воспоминаний о супружеской жизни с Мэрайей.

 



0 Не нравится 4 Нравится 21.12.2016 Теги: Мэрайя Кэри

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору