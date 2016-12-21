Хабенский рассказал о концлагере

Известный актер Константин Хабенский готовится к премьере нового фильма. Накануне был представлен трейлер картины«Легенда о побеге» с Константином в главной роли. Видео впечатляет.

Ролик начинается с кадров документальной хроники и представления главного героя – лейтенанта Александра Печерского. В 1941 году Печерский был ранен, попал в плен, в итоге оказался в концлагере Собибор в Польше. За короткое время лейтенанту удается объединить заключенных и устроить интернациональное восстание.

Премьера картины запланирована на весну 2017 года.

Идея проекта возникла у министра культуры РФ Владимира Мединского, ее поддержали продюсеры Эльмира Айнулова и Наталия Дорошкевич. Режиссером выступил Андрей Малюков. «Нас вдохновила личность Александра Печерского, который смог переломить нацистскую машину смерти, организовал и совершил единственное масштабное успешное восстание за всю историю Второй мировой войны. Как это ни парадоксально, но на Западе о восстании в Собиборе и его руководителе-герое создано множество фильмов и книг, а в России о нем практически не знают», - рассказывали продюсеры.

Съемки проходили в Вильнюсе. В картине снимались Мария Кожевникова, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Михалина Ольшанская, Вольфганг Черни, Филипп Рейнхардт.

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