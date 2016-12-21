Дольф Лундгрен не прочь переехать в Россию

Голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен (Dolph Lundgren) на этой неделе был замечен в российской столице. Нет, звезда не на съемках. Актер приехал на фестиваль «Путешествие в Рождество». Дольф с удовольствием прогулялся по Манежной площади и Площади Революции, пообщался с поклонниками и обмолвился, что подумает о переезде в Россию.

Лундгрен получил приглашение на фестиваль «Путешествие в Рождество» и не стал отказываться. В Москве актер с большим интересом посмотрел антиквариат в торговых шале, сфотографировался на фоне 17-метровой елки и оценил 100-метровую ледяную горку.

Общаясь с журналистами, Лундгрен признался, что разочарован результатами выборов в США и считает Дональда Трампа незрелым политиком. «Если в Америке станет хуже, то я подумаю о переезде (в Россию)», - сказал артист.

Дольф также похвалил лидерские качества президента России Владимира Путина. «Я, конечно, в политике не эксперт, но ваш президент Владимир Путин собран, спокоен, зрелый политик, и у него всегда есть план».

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