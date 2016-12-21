Анфиса Чехова заново познакомилась с собой

Сегодня, 21 декабря - день зимнего солнцестояния. А еще ведущая Анфиса Чехова отмечает день рождения. По словам звезды, уходящий год стал для нее в некотором роде переломным. Она похудела, похорошела и заново узнала себя.

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Сегодня Анфиса обратилась к своим подписчикам с предложением обратить особое внимание на индивидуальный год, который начинается с нашего дня рождения. «И новую жизнь, и новые мечты, и желания следует загадывать не под Новый год, а на свой день рождения, да и записку с пожеланиями жечь и в шампанском пить, выходит, нужно не под бой курантов, а в свой точный час рождения», - считает звезда.

Сама Чехова уже поблагодарила ушедший год. «Он был потрясающий! Потряс меня до глубины моего сознания… События, мысли, эмоции сменяли друг друга со скоростью света. Как будто не один год я прожила, а десять!».

Ведущая уверяет, что всего за год добилась кардинальных трансформаций.

«За этот год все во мне изменилось на 180 градусов, и я заново знакомилась с собой, так сильно отличающейся от той, с кем я жила все эти годы. Спасибо всем людям, которые пришли и ушли из моей жизни за этот год! Время, проведенное с вами, было фантастически прекрасным, даже если оно и закончилось в этом году! Этот год был, как никогда, наполнен Любовью! К себе и к моим людям! И любовь эта всё больше стала походить на Безусловную!»

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