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Праздничное настроение. С Новым годом, страна!

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Что такое Новый год? Режиссер Тимур Бекмамбетов недавно высказал интересную версию о том, что «такого праздника больше в мире нет нигде, наш Новый год — это синергия разных праздников, поэтому он такой уникальный». И что без этого праздника страна просто развалится. Кто с ним не согласен?

Как порядочные звезды, солисты Uma2rman спешат нас поздравить. Братья Кристовские представили красочный клип на песню «С Новым годом, страна!». Композиция, кстати, записана специально для новогодней комедии «Елки-5».

«Этот трек я написал практически специально, по поводу. У группы Uma2rman ведь нет новогодних песен. А мне очень хотелось, чтобы появилась такая, которая объединяет людей всех возрастов и национальностей», — рассказал Владимир Кристовский.

Итак, мечта Владимира исполнилась. А вы определились с новогодним желанием?

0 Не нравится 1 Нравится 28.12.2016 Теги: новогодние песни музыка
 
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