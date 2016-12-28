Праздничное настроение. С Новым годом, страна!
Что такое Новый год? Режиссер Тимур Бекмамбетов недавно высказал интересную версию о том, что «такого праздника больше в мире нет нигде, наш Новый год — это синергия разных праздников, поэтому он такой уникальный». И что без этого праздника страна просто развалится. Кто с ним не согласен?
Как порядочные звезды, солисты Uma2rman спешат нас поздравить. Братья Кристовские представили красочный клип на песню «С Новым годом, страна!». Композиция, кстати, записана специально для новогодней комедии «Елки-5».
«Этот трек я написал практически специально, по поводу. У группы Uma2rman ведь нет новогодних песен. А мне очень хотелось, чтобы появилась такая, которая объединяет людей всех возрастов и национальностей», — рассказал Владимир Кристовский.
Итак, мечта Владимира исполнилась. А вы определились с новогодним желанием?
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27.12.20162 отзыва
В новогоднюю ночь можно позволить себе почти любые безумства.
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26.12.20161 отзыв
У нас еще есть время загадать желание и даже чиркнуть записку доброму чародею. Не теряйте времени!
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22.12.2016
В предпраздничной суете и суматохе так просто забыть о главном.
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21.12.2016
С Елкой новогоднее волшебство уже случилось