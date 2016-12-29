Праздничное настроение. Новогодняя от Леди Гаги

Предпраздничная суета достигает своей кульминации. Мы ждем этот праздник весь декабрь, устраиваем своеобразный марафон, призом которого станет волшебная ночь. Мы надеемся на чудо, и нередко оно случается. А пока приготовимся к последнему рывку.

В предновогодней суматохе так просто потерять себя и пасть духом. Но есть проверенные способы приободриться - музыка. Послушайте динамичную композицию Леди Гаги Happy New Year, и силы наверняка вернутся.

Новый год - праздник семейный. И относиться к нему стоит серьезно, поскольку этот праздник - своеобразный ритуал. Сила мысли работает, уверяют психологи, и когда в один и тот же день вся страна выполняет один и тот же светлый ритуал, чудеса не могут не случаться.