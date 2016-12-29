Праздничное настроение. Новогодняя от Леди Гаги
Предпраздничная суета достигает своей кульминации. Мы ждем этот праздник весь декабрь, устраиваем своеобразный марафон, призом которого станет волшебная ночь. Мы надеемся на чудо, и нередко оно случается. А пока приготовимся к последнему рывку.
В предновогодней суматохе так просто потерять себя и пасть духом. Но есть проверенные способы приободриться - музыка. Послушайте динамичную композицию Леди Гаги Happy New Year, и силы наверняка вернутся.
Новый год - праздник семейный. И относиться к нему стоит серьезно, поскольку этот праздник - своеобразный ритуал. Сила мысли работает, уверяют психологи, и когда в один и тот же день вся страна выполняет один и тот же светлый ритуал, чудеса не могут не случаться.
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28.12.2016
Братья Кристовские представили красочный клип на песню «С Новым годом, страна!». Композиция записана специально для новогодней комедии «Елки-5».
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27.12.20162 отзыва
В новогоднюю ночь можно позволить себе почти любые безумства.
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26.12.20161 отзыв
У нас еще есть время загадать желание и даже чиркнуть записку доброму чародею. Не теряйте времени!
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22.12.2016
В предпраздничной суете и суматохе так просто забыть о главном.