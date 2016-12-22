Праздничное настроение. Дух Рождества

Уже в воскресенье католики отметят праздник Рождества. Милые подарки под елкой, имбирные печенья, грог... По словам экспертов, современные технологии фактически убивают так называемый Christmas Spirit - дух Рождества и сегодня праздники проходят уже не так весело как всего лет 10 назад. Но мы никому не дадим испортить праздники.

В предпраздничной суете и суматохе так просто забыть о главном. О том что важнее дорогих подарков эмпатия и позитивные эмоции. Что теплое общение с близким человеком гораздо эффективнее сеансов психотерапии. Давайте послушаем замечательный кавер Christmas Time Is Here канадской певицы Даниэлы Андраде и вспомним, что же главное здесь и сейчас.

Существует много способов улучшить себе настроение. Но мы напоминаем о самом верном: улыбайтесь, улыбайтесь всем и всему.

Станьте действи​тельно счастливым!