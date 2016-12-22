Праздничное настроение. Дух Рождества
Уже в воскресенье католики отметят праздник Рождества. Милые подарки под елкой, имбирные печенья, грог... По словам экспертов, современные технологии фактически убивают так называемый Christmas Spirit - дух Рождества и сегодня праздники проходят уже не так весело как всего лет 10 назад. Но мы никому не дадим испортить праздники.
В предпраздничной суете и суматохе так просто забыть о главном. О том что важнее дорогих подарков эмпатия и позитивные эмоции. Что теплое общение с близким человеком гораздо эффективнее сеансов психотерапии. Давайте послушаем замечательный кавер Christmas Time Is Here канадской певицы Даниэлы Андраде и вспомним, что же главное здесь и сейчас.
Существует много способов улучшить себе настроение. Но мы напоминаем о самом верном: улыбайтесь, улыбайтесь всем и всему.
Станьте действительно счастливым!
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21.12.2016
С Елкой новогоднее волшебство уже случилось
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20.12.2016
До праздника осталось недолго и давайте проведем это время наслаждаясь приятными эмоциями.
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12.12.2016
Идеальное новогоднее утро — какое оно? В этих местах точно будет что вспомнить и рассказать.
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02.12.20165 отзывов
Девушки по очереди живут с известным зоологом в лесу, чистят зубы землей, моют голову в болоте, добывают огонь и ловят голыми руками диких животных. И, конечно, стараются понравиться «дикому» холостяку. Зачем? Читай в его интервью «Клео.ру».