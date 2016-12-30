Праздничное настроение. Белые снежинки!
Подготовка к главному празднику заканчивается. Мы в предвкушении волшебной ночи и настроены на самое лучшее. А вы?
2016 год уходит. И пусть в нем останутся все старые обиды, неудачи и промахи. Мы подвели итоги и составили планы на 2017 год. Теперь можно передохнуть и расслабиться. Как расслабиться? Вспомнить детство. Давайте послушаем замечательную песню «Белые снежинки» из кинофильма «Джентльмены удачи» и почувствуем себя ребенком. Ребенком с большими надеждами и позитивным взглядом на жизнь.
С наступающим новым 2017 годом!
-
29.12.2016
Послушайте динамичную композицию Леди Гаги Happy New Year, и силы наверняка вернутся.
-
28.12.2016
Братья Кристовские представили красочный клип на песню «С Новым годом, страна!». Композиция записана специально для новогодней комедии «Елки-5».
-
27.12.20162 отзыва
В новогоднюю ночь можно позволить себе почти любые безумства.
-
26.12.20161 отзыв
У нас еще есть время загадать желание и даже чиркнуть записку доброму чародею. Не теряйте времени!