Праздничное настроение. Белые снежинки!

Подготовка к главному празднику заканчивается. Мы в предвкушении волшебной ночи и настроены на самое лучшее. А вы?

2016 год уходит. И пусть в нем останутся все старые обиды, неудачи и промахи. Мы подвели итоги и составили планы на 2017 год. Теперь можно передохнуть и расслабиться. Как расслабиться? Вспомнить детство. Давайте послушаем замечательную песню «Белые снежинки» из кинофильма «Джентльмены удачи» и почувствуем себя ребенком. Ребенком с большими надеждами и позитивным взглядом на жизнь.

С нас​тупающим новым 2017 годом!