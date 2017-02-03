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Женская мастурбация — польза или вред?

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Сексуальное развитие личности — это важная составляющая самопознания. Пожалуй, другой такой области человеческих взаимоотношений, которая могла бы на протяжении многовековой истории приковывать всеобщее внимание миллиардов людей, нет.

Но интересен тот факт, что в наше время при свободном доступе к большому количеству информационных источников люди по-прежнему сексуально безграмотны.

123RF/Gareth Holsgrove Associates Ltd

Из истории

Мастурбация во времена древних цивилизаций считалась абсолютно нормальным явлением и не возбранялась. В некоторых странах уже тогда существовали специальные игрушки и предметы для сексуальных утех. По историческим данным, Клеопатра была первой женщиной, которая использовала фаллоимитатор и иные его прототипы. Позже появились фаллоимитаторы в кожаной оболочке, которые обрели небывалую популярность среди греков и римлян. В качестве дополнения к половому акту и при мастурбации женщины использовали вагинальные шарики, которые изначально полюбились мужскому населению.

Переломный момент случился с приходом христианства, когда онанизм признали постыдным и греховным действом. Церковные каноны гласят, что половой акт необходим только для одной цели — зачатия потомства.

Всего пару столетий назад самоудовлетворение признавали психическим расстройством и пугали ужасными последствиями, вплоть до бешенства и омертвения костей. Сексологи разных стран до сих пор обсуждают и не могут прийти к единому решению: полезна ли мастурбация для женщины или нет? Давайте и мы обсудим, тем более эта тема волнует многих.

123RF/asjack

Что говорит статистика?

  • 75% свободных женщин признались в периодической мастурбации.
  • Ежедневно мастурбируют 23% женщин.
  • Каждая 4-я замужняя женщина призналась в использовании фаллоимитатора.
  • 4 из 10 женщин предпочитают мастурбацию занятию сексом с партнером.

Интересный факт
Установлено, что с возрастом мужчины мастурбируют меньше, женщины — больше. Причиной этому служат непрочные семьи и большое количество разводов.

Можно или нельзя?

Онанизм в своем роде имеет ряд как положительных, так и отрицательных аспектов. Большинство женщин знают только общие черты влияния мастурбации: снимает напряжение, вызывает эмоциональный подъем. Но чаще всего женщины, в особенности одинокие, отмечают доступность и относительную безопасность. Бытует даже такое мнение, что «лучше уж самой, чем неизвестно с кем и неизвестно как». Но в чем же все-таки вред мастурбации?!

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Любовь | 26.02.2014
Мастурбация: стоит ли испытывать чувство вины?

Когда мы используем вибратор, он дает слишком сильное воздействие на область гениталий женщины, в том числе на клитор, в результате чего она привыкает к такой стимуляции. Когда в дальнейшем женщина занимается сексом с мужчиной, достигнуть желаемого оргазма, сравнимого по ощущениям с вибратором, становится сложнее. Получается, что вибратор лучше, чем мужчина?! Я не могу сказать, плохо это или хорошо. Но проблема в том, что через определенное время у женщины снижается сексуальное желание. В таком случае рекомендуется на время отказаться от вибраторов.

Вторая причина, по которой следует избегать вибраторов, скорее психологическая. В Интернете появляется все больше и больше юмористических статей на тему того, «почему вибратор лучше мужчины»: не нужно приводить себя в порядок, заинтересовывать мужчину, готовить ужин, подбирать музыку.

Конечно же, секс-аксессуары не удовлетворяют потребность в деторождении, в семье и формируют некую леность. Женщина пришла домой, сексуально удовлетворила себя, а желание строить гармоничные отношения с мужчиной отложила на потом.

Мастурбация эффективна на первом этапе сексуального развития, когда девушка не знает, как удовлетворить свои интимные потребности. Но я бы не советовала в данном случае использовать вибраторы. Достичь оргазма с их помощью просто, но чтобы добиться гармоничных сексуальных отношений с партнером, нужно доверять друг другу, развиваться вместе и говорить о проблемах вслух. Очень часто женщины заблуждаются, когда думают, что проблема в мужчине. Нет! Проблема в том, что вы не рассказали, как сделать так, чтобы получить фантастический оргазм. Если мужчина поймет, когда вам хорошо, то вы надолго забудете про мастурбацию.

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0 Не нравится 2 Нравится 03.02.2017 Теги: самоудовлетворение мастурбация сексуальное удовольствие проблемы в сексе
 
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