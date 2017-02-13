День Валентина: почему и как ожидания губят реальность

Да, возможно, ты считаешь, что это «не наш» праздник, отмечать его не собираешься, и вообще — «валентинки» друг другу только школьники отправляют.

Но признайся — как бы ты ни отрицала традиции Дня влюбленных, в душе все равно теплится надежда на то, что в этот раз 14 февраля будет особенным. С цветами, свечами, романтическим фильмом, походом в ресторан и, возможно, с заветным кольцом в коробочке. Ну или хотя бы просто лучше, чем в прошлом году.

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Надо ли говорить, что именно в праздники наши ожидания жестоко разбиваются о реальность? Не то платье, не та обстановка, не тот мужчина… Чтобы в этот раз тебе не пришлось переживать из-за неоправданных надежд, мы расскажем, что может пойти не так и почему все это происходит.

1. Ожидание: «Выходи за меня!»

Начнем с серьезного. С предложения руки и сердца. Конечно, ты знаешь, что на День святого Валентина принято дарить мелочи, но тебе бы так хотелось, чтобы этой «мелочью» оказалось кольцо с бриллиантом 0,25 карат.

Реальность: «Котики, блокнотики»

Вместо бархатной коробочки ты видишь милый пакетик. А в нем — плюшевый заяц (или кот, или медведь) и коробка шоколадных конфет. А ты на диете.

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Татьяна, 27 лет: «Не знаю почему, но в прошлом году я была уверена, что Саша сделает мне предложение на 14 февраля. Мечтала, как заплачу, скажу «да», как мы будем обниматься и обсуждать подробности будущей свадьбы. В общем, ждала я с самого утра, а когда к вечеру заветных слов не прозвучало, не выдержала и высказала ему все, что накопилось. Оказалось, Саша уже купил кольцо, но хотел подарить его через две недели, когда мы должны были поехать в отпуск. Сказать, что было стыдно — ничего не сказать».

Почему так происходит:

Потому что мужчина не умеет читать твои мысли. Он не знает, что заветные слова ты хочешь услышать именно сегодня. У него могут быть свои планы. К тому же момент, когда он сделает тебе предложение, сам по себе является для него праздником. Зачем его смешивать еще с чем-то?

2. Ожидание: «Романическая обстановка»

Ты ждешь, что весь этот день будет пропитан романтикой: ты проснешься от запаха кофе, на соседней подушке найдешь шикарный букет роз.

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Потом вместе с любимым вы проведете день за просмотром романтических фильмов, а вечером устроите ужин при свечах.

Реальность: «И так сойдет»

Утром вы отбираете друг у друга одеяло и спорите, кто первый займет ванную. Готовите завтрак, яичница пригорает. Позже долго не можете выбрать что посмотреть и останавливаетесь на очередной серии «Ходячих мертвецов» вместо «Дневника памяти». А вечером, сидя за праздничным столом, минут 5 смотрите друг на друга, вам становится неловко, и в конце концов вы решаете, что и сейчас «Ходячие» будут очень кстати.

Почему так происходит:

Потому что романтика не может быть вымученной. Для свечей, цветов и нежных слов нужно соответствующее настроение, а «по щелчку» такие вещи не получаются. Слишком большие ожидания рождают слишком большие разочарования. Лучше принять тот факт, что сейчас ни вам, ни ему не хочется смотреть слезливые фильмы, и наслаждаться тем, что вы просто рядом. Пусть даже на экране злобные зомби.

3. Ожидание: «Он сделает все сам»

Непонятно почему, но ты ждешь, что всю романтическую обстановку твой любимый создаст сам. Наполнит ванну шампанским и лепестками роз, купит дорогой подарок, пригласит тебя в ресторан или приготовит вкуснейший ужин, а ты будешь лишь принимать его ухаживания.

Реальность: «Сама придумала — сама обиделась»

Чуда не произошло. Ванны с шампанским и дорогого подарка нет, а ужин тебе приходится готовить самой. И ты начинаешь себя накручивать — вспоминать, как подружка рассказывала о том, какой сюрприз ей устроил бойфренд на позапрошлый праздник (неважно, что они уже год как расстались), обвиняешь возлюбленного в бесчувственности и в том, что он совершенно не романтичен.

123RF/Fabiana Ponzi

Почему так происходит:

Потому что все мы пересмотрели голливудских фильмов, где жизнь больше похожа на сказку, чем на наши с вами реалии. Да и в конце концов, День влюбленных потому так и называется, что каждый из пары может радовать другого приятными мелочами. Иначе бы он назывался «День одной самовлюбленной девушки, которая ждет, когда же ее парень ее чем-нибудь удивит». Не проще ли приготовить ужин вместе, чтобы праздник не был похож на игру «ты мне — я тебе»?

4. Ожидание: «Незабываемый секс»

Ты уверена, что эта ночь будет потрясающей. Откровенное кружевное белье, расслабляющий массаж, приятная музыка и страсть, которая вас захлестнет. А потом вы уснете в объятиях друг друга. В общем, красивый эротический фильм, не меньше.

123RF/sakkmesterke

Реальность: «Все как в жизни»

Потому что на фильм это не похоже. Позы, в которых неудобно, белье, врезающееся в самые нежные места, не вовремя выключившаяся музыка, массажное масло, разлитое по полу. В общем, все прекрасно, но не киношно, а по-настоящему.

Анна, 31 год: «Я не знала, чем порадовать любимого в День святого Валентина, и решила купить кружевное белье с поясом и чулками. Оделась, зажгла свечи, включила музыку, позвала его в комнату. Конечно, мой внешний вид его приятно удивил, но вот крепление пояса к чулкам расстроило. Сейчас понимаю — их можно было не снимать, но моему мужчине почему-то очень хотелось. Мучился он долго, плевался. Потом все-таки стащил чулки и отбросил их в сторону, а они упали на свечу. В общем, вместо страстной ночи любви у нас была ночь пожаротушения. Хорошо, что вовремя заметили».

Почему так происходит:

Потому что все мы люди. Можем переесть тяжелой пищи (если был праздничный ужин), ущипнуть партнера в порыве страсти, засмеяться в самый неподходящий момент. И в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы вам было хорошо вместе.