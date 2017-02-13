День Валентина: почему и как ожидания губят реальность
Да, возможно, ты считаешь, что это «не наш» праздник, отмечать его не собираешься, и вообще — «валентинки» друг другу только школьники отправляют.
Но признайся — как бы ты ни отрицала традиции Дня влюбленных, в душе все равно теплится надежда на то, что в этот раз 14 февраля будет особенным. С цветами, свечами, романтическим фильмом, походом в ресторан и, возможно, с заветным кольцом в коробочке. Ну или хотя бы просто лучше, чем в прошлом году.
123RF/anetlanda
Надо ли говорить, что именно в праздники наши ожидания жестоко разбиваются о реальность? Не то платье, не та обстановка, не тот мужчина… Чтобы в этот раз тебе не пришлось переживать из-за неоправданных надежд, мы расскажем, что может пойти не так и почему все это происходит.
1. Ожидание: «Выходи за меня!»
Начнем с серьезного. С предложения руки и сердца. Конечно, ты знаешь, что на День святого Валентина принято дарить мелочи, но тебе бы так хотелось, чтобы этой «мелочью» оказалось кольцо с бриллиантом 0,25 карат.
Реальность: «Котики, блокнотики»
Вместо бархатной коробочки ты видишь милый пакетик. А в нем — плюшевый заяц (или кот, или медведь) и коробка шоколадных конфет. А ты на диете.
123RF/ Nicoleta Ifrim-Ionescu
Татьяна, 27 лет: «Не знаю почему, но в прошлом году я была уверена, что Саша сделает мне предложение на 14 февраля. Мечтала, как заплачу, скажу «да», как мы будем обниматься и обсуждать подробности будущей свадьбы. В общем, ждала я с самого утра, а когда к вечеру заветных слов не прозвучало, не выдержала и высказала ему все, что накопилось. Оказалось, Саша уже купил кольцо, но хотел подарить его через две недели, когда мы должны были поехать в отпуск. Сказать, что было стыдно — ничего не сказать».
Почему так происходит:
Потому что мужчина не умеет читать твои мысли. Он не знает, что заветные слова ты хочешь услышать именно сегодня. У него могут быть свои планы. К тому же момент, когда он сделает тебе предложение, сам по себе является для него праздником. Зачем его смешивать еще с чем-то?
2. Ожидание: «Романическая обстановка»
Ты ждешь, что весь этот день будет пропитан романтикой: ты проснешься от запаха кофе, на соседней подушке найдешь шикарный букет роз.
123RF/arthurhidden
Потом вместе с любимым вы проведете день за просмотром романтических фильмов, а вечером устроите ужин при свечах.
Реальность: «И так сойдет»
Утром вы отбираете друг у друга одеяло и спорите, кто первый займет ванную. Готовите завтрак, яичница пригорает. Позже долго не можете выбрать что посмотреть и останавливаетесь на очередной серии «Ходячих мертвецов» вместо «Дневника памяти». А вечером, сидя за праздничным столом, минут 5 смотрите друг на друга, вам становится неловко, и в конце концов вы решаете, что и сейчас «Ходячие» будут очень кстати.
Почему так происходит:
Потому что романтика не может быть вымученной. Для свечей, цветов и нежных слов нужно соответствующее настроение, а «по щелчку» такие вещи не получаются. Слишком большие ожидания рождают слишком большие разочарования. Лучше принять тот факт, что сейчас ни вам, ни ему не хочется смотреть слезливые фильмы, и наслаждаться тем, что вы просто рядом. Пусть даже на экране злобные зомби.
3. Ожидание: «Он сделает все сам»
Непонятно почему, но ты ждешь, что всю романтическую обстановку твой любимый создаст сам. Наполнит ванну шампанским и лепестками роз, купит дорогой подарок, пригласит тебя в ресторан или приготовит вкуснейший ужин, а ты будешь лишь принимать его ухаживания.
Реальность: «Сама придумала — сама обиделась»
Чуда не произошло. Ванны с шампанским и дорогого подарка нет, а ужин тебе приходится готовить самой. И ты начинаешь себя накручивать — вспоминать, как подружка рассказывала о том, какой сюрприз ей устроил бойфренд на позапрошлый праздник (неважно, что они уже год как расстались), обвиняешь возлюбленного в бесчувственности и в том, что он совершенно не романтичен.
123RF/Fabiana Ponzi
Почему так происходит:
Потому что все мы пересмотрели голливудских фильмов, где жизнь больше похожа на сказку, чем на наши с вами реалии. Да и в конце концов, День влюбленных потому так и называется, что каждый из пары может радовать другого приятными мелочами. Иначе бы он назывался «День одной самовлюбленной девушки, которая ждет, когда же ее парень ее чем-нибудь удивит». Не проще ли приготовить ужин вместе, чтобы праздник не был похож на игру «ты мне — я тебе»?
4. Ожидание: «Незабываемый секс»
Ты уверена, что эта ночь будет потрясающей. Откровенное кружевное белье, расслабляющий массаж, приятная музыка и страсть, которая вас захлестнет. А потом вы уснете в объятиях друг друга. В общем, красивый эротический фильм, не меньше.
123RF/sakkmesterke
Реальность: «Все как в жизни»
Потому что на фильм это не похоже. Позы, в которых неудобно, белье, врезающееся в самые нежные места, не вовремя выключившаяся музыка, массажное масло, разлитое по полу. В общем, все прекрасно, но не киношно, а по-настоящему.
Анна, 31 год: «Я не знала, чем порадовать любимого в День святого Валентина, и решила купить кружевное белье с поясом и чулками. Оделась, зажгла свечи, включила музыку, позвала его в комнату. Конечно, мой внешний вид его приятно удивил, но вот крепление пояса к чулкам расстроило. Сейчас понимаю — их можно было не снимать, но моему мужчине почему-то очень хотелось. Мучился он долго, плевался. Потом все-таки стащил чулки и отбросил их в сторону, а они упали на свечу. В общем, вместо страстной ночи любви у нас была ночь пожаротушения. Хорошо, что вовремя заметили».
Почему так происходит:
Потому что все мы люди. Можем переесть тяжелой пищи (если был праздничный ужин), ущипнуть партнера в порыве страсти, засмеяться в самый неподходящий момент. И в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы вам было хорошо вместе.
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Обсуждение 1
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Marana VilniusНикогда не забуду 14-ое февраля лет 7 назад. Мой теперь уже бывший бойфренд заказал гостиницу за городом, номер люкс, с лепестками, шампанским и всем прочим. Ужин и секс были превосходны, но поздно вечером у меня начались, пардон, месячные. А так как они начались совершенно не вовремя, то, естественно, у меня ничего с собой не было. Мой друг по-джентльменски помчался в центр, в круглосуточный супермаркет за прокладками. Надо сказать, что был мороз градусов -20. У него по дороге сломалась машина, а когда он начал звонить в аварийную службу, телефон сел. Короче, он там мёрз часа два, пока не удалось остановить машину, позвонил другу. Остановившийся мужик довёз до супермаркета, друг его там забрал, они поехали за машиной, отбуксировали её, и только потом друг привёз его в отель. Позвонить он мне не мог, т.к. не помнил наизусть номер моего мобильного, а в отеле никто трубку не поднял. Сказать, что я переживала - ничего не сказать. В общем, такой паршивой ночи у меня, наверное, никогда не было. Хотя всё закончилось хорошо, я как-то после этого 14 февраля воспринимаю с опаской.
13.02.17 14:48