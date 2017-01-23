14 важных привычек счастливых пар

Лев Толстой утверждал, что все счастливые семьи счастливы одинаково. И мы могли бы подумать, что это лишь красивая фраза, но многочисленные исследования подтверждают — у крепких пар действительно есть общие привычки, которые позволяют им жить в гармонии и хранить отношения на протяжении долгих лет.

Итак, что же делают счастливые пары, чтобы с годами их любовь становилась только сильнее?

1. Они говорят: «Я люблю тебя»

Если тебе кажется это очевидным, можем поздравить — ты делаешь все правильно. Но в некоторых парах почему-то не считают нужным признаваться друг другу в любви. Как в анекдоте: «Я однажды сказал, что люблю тебя. Если что-то изменится, я дам тебе знать».

А ведь три простых слова, произнесенные с нежностью, могут здорово разрядить накалившуюся атмосферу, вселить веру в себя и в то, что все хорошо.

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2. Они ложатся спать вместе

Обнимать подушку, пока любимый сидит за компьютером в соседней комнате — как-то неправильно. Постарайтесь как можно чаще ложиться спать вместе.

Перед сном вы сможете обсудить события, произошедшие за день, распланировать выходные и просто прижаться друг к другу под теплым одеялом. Это очень сближает.

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3. Они не уходят из дома, не попрощавшись

На первый взгляд, это кажется несущественной мелочью, но несколько секунд, которые ты потратишь на поцелуй и фразу «до вечера», зарядят любимого человека отличным настроением на весь день. Даже если кто-то из вас опаздывает, проявите заботу — пожелайте друг другу успехов.

123RF/Olena Yacobchuk

4. Они обсуждают возникающие трудности

«Не нагнетай» — пусть это станет главным правилом в ваших отношениях. Если что-то вдруг задело, пошло не так, показалось резким и грубым — просто обсуди это с любимым человеком. Счастливые пары потому и счастливы, что не позволяют засорять свои мозги ненужными подозрениями и обидами.

123RF/Olena Yakobchuk

5. Они слушают друг друга

В продолжение пункта 4 — мало говорить, надо еще и уметь слушать. Не перебивать, не подвергать сомнению любое слово, а терпеливо выслушивать все объяснения и аргументы. Попробуй хоть иногда во время пламенной речи близкого человека не обдумывать, что сказать в ответ, а вникнуть в его слова. Очень полезный навык.

123RF/luckybusiness

6. Они не защищаются друг от друга

Счастливые пары понимают: их отношения — это не поле боя. Даже если возникают ссоры и недопонимания, они не закрываются друг от друга, не пытаются «продавить» свою точку зрения, не занимают позицию подростка, которого мама отчитывает за плохое поведение, а относятся к близкому человеку с любовью даже в тот момент, когда хочется его «убить».

7. Они не критикуют друг друга прилюдно

Хотя даже критика тет-а-тет, если она не конструктивна, может негативно сказаться на отношениях. Американский психолог Дэниел Гоулман провел исследование с участием тысячи пар, и результат его оказался печальным: 93% семей, которые постоянно критиковали и обесценивали друг друга, развелись в течение 4 лет. Что уж говорить про прилюдную критику? Она «уничтожает» отношения куда быстрее.

8. Они держатся за руки во время прогулок

Кто-то скажет «детский сад, штаны на лямках», а ученые утверждают — все очень серьезно. Тактильный контакт действительно важен для построения крепких и доверительных отношений.

123RF/Iakov Filimonov

Кроме того, женщины воспринимают такой жест как: «у него есть ко мне чувства, и он не стесняется проявлять их прилюдно». А для мужчины это еще один способ показать, что рядом находится его и только его девушка. Другие пусть смотрят, но «территория» для них закрыта.

9. Они мечтают вместе

Говорят, что мечты, придуманные вдвоем, сбываются в два раза быстрее. Так это или нет, ты можешь проверить на себе и своем любимом человеке. Но в чем вам точно поможет такая привычка, так это в укреплении отношений. Общая мечта, общая цель — все это невероятно сближает и настраивает на общую волну.

123RF/Anna Bizoń

10. Они обсуждают крупные покупки

Конечно, в каждой семье своя модель ведения бюджета. Кто-то «сливает» все деньги в «общий котел», а другие живут с разными карточками и берут друг у друга в долг. Но как бы то ни было, опыт счастливых пар показывает — если ты запланировала крупную покупку, для начала обсуди ее с близким человеком. Таким образом ты не только предотвратишь ненужные ссоры, но и покажешь любимому, что его мнение важно для тебя.

123RF/avemario

11. Они дурачатся вместе

Такие вещи нельзя спланировать. Для того, чтобы щекотать друг другу пятки, драться подушками и кусать за нос, нужно соответствующее настроение. Но если ты понимаешь, что вы ведете себя как маленькие — не противься, не пытайся казаться серьезнее и не играй строгую воспитательницу детского сада. Совместные дурачества очень сближают. Да и негативные эмоции во время боя подушками сможешь выплеснуть.

123RF/Olena Yacobchuk

12. Они дают друг другу возможность соскучиться

Даже если они проводят вместе 24 часа в сутки, каждый из них находит возможность побыть наедине с собой, чтобы потом, соскучившись, снова оказаться рядом. Личное пространство необходимо всем. И даже людям, которые по-настоящему счастливы в отношениях. Они уважают желание близкого человека побыть наедине со своими мыслями.

13. Они хвалят друг друга

Он не упускает возможности напомнить ей, как она прекрасно выглядит и невероятно вкусно готовит. Она отмечает все его карьерные успехи, пусть даже некоторые из них кажутся несущественными. Взаимная похвала, приятные слова, восхищенный взгляд — все это разные вариации на тему главного, что хочет слышать каждый человек: «Ты особенный(ая)! Мне так с тобой повезло».

123RF/Iakov Filimonov

14. Они удивляют друг друга

Незапланированный поход в кино, букет цветов без повода, вкусный воскресный завтрак и еще множество способов удивить близкого человека — все это невероятно укрепляет отношения.

123RF/Dmitriy Shironosov

Счастливые пары знают: нельзя воспринимать того, кто рядом, как данность. Привыкнуть, считать, что дело в шляпе и теперь можно забыть о милых сюрпризах — это путь в никуда. Именно поэтому они стараются радовать друг друга, а сами радуются еще больше, видя искреннюю любимую улыбку.

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